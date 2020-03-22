Как карантин изменит телевидение: Дефицит сериалов и ток-шоу на стопе

На первый взгляд «Те-Кто-Сидит-В-Останкино» должны радоваться. Еще бы! Люди сидят по домам, телевизоры трещат целыми днями, рейтинги растут, а количество тех, кто смотрит хоть что-нибудь резко увеличивается. Но продлит ли это эру ТВ, которую вроде как заменяет эра интернета? Давайте разбираться.

Что там в закромах?

Телевидение это прежде всего фабрика по производству профессионального контента. Какими бы легковесными вам не казались сюжеты в утренних шоу, или в новостных блоках, это труд десятков людей, их фантазия время, деньги каналов. Сколько бы мы не ругали отечественные сериалы – это огромная индустрия, гигантские средства. Далеко не все телешоу срывают джекпот в виде зрительского внимания, но абсолютно все дорого стоят. И процесс создания этих проектов, сюжетов, сериалов – круглогодичный, безостановочный.

Если из-за карантина фабрика остановится, выяснится, что на «складах готовой продукции» почти ничего нет. И если сериальных запасов хватит на относительно долгое время, что телешоу закончится очень быстро. Да ежедневные и еженедельные передачи скуксятся мгновенно.

Что сейчас происходит?

Пока каналы всего лишь отказываются от приглашения зрителей на передачи. И политические ток-шоу, и развлекательные стараются не показывать трибуны. Выглядит это диковато, но пережить можно. Если карантинные меры станут жестче, основное ежедневное «мясо» для ТВ окажется замороженным. То есть либо мы останемся без ток-шоу, либо будем смотреть повторы уже отснятых программ.

Интереснее всего – что будет с телепроектами. Шоу «Голос. Дети», например, дошло до этапа дуэлей. То есть если до этого момента мы смотрели уже отснятые выпуски, что в ближайшую пятницу, 27 марта, программа должна появиться в прямом эфире. Со зрителями? Едва ли. Состоится ли она? Непонятно. Съемки «Голоса» это множество людей, оркестр, участники-дети… Сейчас идут съемки нового сезона проекта «Танцы со звездами» для канала «Россия-1». И это, конечно, серьезный риск - запускать проект, не зная удастся ли его доснять в запланированные сроки. К счастью, многие шоу снимаются заранее. Например, программа «Ну-ка, все вместе» («Россия»). Музыкальное шоу с Николаем Басковым и Сергеем Лазаревым уже готово «под ключ» и скоро мы увидим финал.

На НТВ идет масштабный проект «Маска». И тоже со зрителями. Если все выпуски не отсняты заранее, есть риск, что шоу сильно поменяется в ближайшее время. Сразу и целиком снимаются такие проекты, как «Холостяк» (ТНТ). А вот «Дом-2», похоже, заранее готовился для условий всеобщего карантина – участники закрыты в замкнутом пространстве. При соблюдении элементарных правил гигиены этому проекту ничто не грозит.

Сильнее всего, конечно, карантин ударил по «Матч ТВ». Все трансляции слетели, плана «Б» у канала, конечно, нет, потому что такого развития событий никак нельзя было предсказать. Сейчас канал показывает передачи своего производства и старые фильмы, где хоть как-то мелькает спорт.

Что будет?

Пока непонятно, насколько сильно карантин повлияет на производство ТВ-контента. В любом случае спокойнее себя должны (в теории) чувствовать развлекательные каналы – ТНТ и СТС. У них большая библиотека собственных передач и сериалов. Они показывают иностранные фильмы, тоже закупленные впрок. Этой подушки безопасности должно хватить надолго.

А вот таким монстрам, как Первый, «Россия» и НТВ показывать повторы гордость едва ли позволит, да и конкурентную борьбу никто не отменял. Наверняка у них припасено достаточно сериалов, другой вопрос, насколько их хватит. И что будет, если эти запасы не будут пополняться. А это вполне возможно, ведь сериальное производство из-за карантина сейчас заморожено.

Скорее всего нехватку развлекательных программ и ток-шоу мы почувствуем уже сейчас. А вот дефицит сериальной продукции нас настигнет осенью. Это вполне реальный сценарий - на сейчас запасов хватит, а за лето новые проекты отснять не успеют.

Так что на короткой дистанции нынешняя ситуация скорее выгодна для ТВ. Зрителей стало больше, есть за кого бороться. В более отдаленной перспективе – интернет более подвижен и наверняка скорее подстроится под новые условия. А значит и зрители продолжат перетекать от ТВ в интернет. Есть еще один важный фактор. Карантинные меры, экономический кризис – все это больно ударило по рекламодателям. Им тоже придется делать выбор – кому отдавать свои деньги – ТВ или блогерам и ютьюбщикам. И этот выбор может оказаться решающим…

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Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: Съемки наших проектов не приостановлены

Ситуацию с карантином на ТВ прокомментировал руководитель канала НТВ

- Остановлены ли на НТВ съемки каких-либо проектов?

- На данный момент съёмки ни одного проекта не приостановлены. Но часть съёмочных процессов с учётом введённых мер безопасности пересмотрены. Мы ежедневно анализируем ситуацию и в случае необходимости готовы быстро отреагировать на новые вводные.

- Будет ли в сетке меньше премьер?

- Это будет зависеть от дальнейшей ситуации.

- Что со съемками шоу, где в студии находятся зрители?

- Практически все программы уже снимаются либо без зрителей, либо с небольшим их количеством, которое не превышает необходимые нормы, существующие на данный момент. Все производственные процессы находятся под жёстким санитарно-эпидемиологическим контролем.

- Как, по-вашему, пандемия повлияет на ТВ-индустрию в целом, насколько серьезными могут быть последствия для рынка.

- Это будет зависеть от ряда экономических и социальных факторов, а также от их продолжительности. Как показывает опыт других стран, аудитория телевидения и потребление медиа в целом в данный момент растёт. Многие открывают подписки на контент, чтобы поддержать зрителей во всём мире. У НТВ всегда был открыт бесплатный доступ практически ко всем телевизионным проектам на сайте и канале в youtube, а также в наших мобильных приложениях «НТВ» и «Сегодня». Мы не планируем в данный момент снижать качество и разнообразие наших телевизионных проектов, собирающих огромную аудиторию.

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