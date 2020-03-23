Кино прогнозировало грядущую эпидемию, но это мало кто замечал

Весь прошлый год кинематограф рассказывал истории о предстоящем апокалипсисе.

Один из самых признанных сегодня азиатских режиссеров, филиппинский маэстро Лав Диас выпустил в прошлом году фильм «Прекращение» (The Halt) - поэтическую антиутопию, чьё действие происходит в недалеком будущем. Светлым его точно не назовёшь. Филиппины во тьме, как, вероятно, и все человечество. Эпидемия гриппа унесла много миллионов людей. На земле воцарилась ночь, впрочем, прекрасно освещённая оператором Диаса. Как будто бы всего этого недостаточно, сумасшедший диктатор по имени Нирвано хочет распылить на свой народ ядовитый газ и списать это на очередную вспышку пандемии.

«Прекращение» точно не назвать "светлым фильмом".

Филиппинский фильм - один из целого ряда фильмов о грядущем «прекращении» всего сущего на нашей многострадальной планете.

Черная комедия Джима Джармуша «Мертвые не умирают» стала зловещей метафорой надвигающегося апокалипсиса, неизбежного по причине необратимых климатических изменений. По версии Джармуша, спасутся в этом апокалипсисе разве что псы-призраки, отшельники и самураи. Не выживут даже любовники.

Кадр из фильма «Мертвые не умирают».

Герои - местные полицейские (Билл Мюррей, Адам Драйвер, Хлоя Севиньи) отмахивались от сообщений прессы о том, что бурная предпринимательская деятельность человечества по откачиванию природных ресурсов завершилась-таки тем, что Земля сошла со своей оси. Как следствие, в их городишке стало темнеть в 5 часов вечера, а с кладбища повылазили зомби. Лейтмотивом фильма являются слова персонажа Адама Драйвера «Добром это не кончится». Если даже отмороженный и поэтический Джармуш обратился к форме социального памфлета под маской фильма о зомби, это что-нибудь да значит.

Лауреат «Оскара» Кейси Аффлек показал в прошлом году фильм под сентиментальным названием «Свет моей жизни». Тема апокалипсиса, инспирированная предстоящими природными катаклизмами, обернулась в мозгу актера, сценариста и режиссера интересной (особенно в эпоху #metoo) идеей о вирусе, уничтожившем всю «прекрасную половину человечества». По сюжету уцелела только дочь Аффлека, которую он выдает за мальчика. Вместе они занимаются самоизоляцией, скрываясь в кэмпингах и заброшенных домах, где подолгу рассказывают друг другу специально сочиненные сказки про лисиц, ковчеги и любовные приключения. Мысль Аффлека простая: предстоит ядерная зима, закончится все хуже некуда, но все равно это какое ни есть приключение, и пережить его надо оставаясь людьми, любя друг друга безнадежно и до самозабвения, что получится далеко не у всех.

Кадр из картины «Свет моей жизни»

Из российских режиссеров отличился, как обычно, Кирилл Серебренников. Находясь в вынужденной изоляции в течение полутора лет, он вынашивал идею фильма по литературному бестселлеру «Петровы в гриппе». В конце 2019 года он снял кино, чьи зараженные гриппом персонажи, наплевав на эпидемию, как и положено у русских, ведут активную социальную жизнь, попутно теряя последний рассудок.

Иван Дорн и Семен Серзин на съемках картины. Фото Сергея ПОНОМАРЕВА

А в марте в берлинском Deutsches Theater состоялась премьера спектакля Серебренникова «Декамерон» по мотивам бессмертного произведения Бокаччо, чье действие, как известно, разворачивается в Италии во времена чумы, а персонажи травят эротические байки, чтобы отвлечься от самоизоляции. Сразу после премьеры Deutsches Theater закрылся на карантин. Под него же попали на родине и русские артисты, принимавшие участие в постановке.

Всякое настоящее искусство обладают прогностическими способностями - оно предваряет, предсказывает. Художники раньше простых смертных, раньше политиков и вирусологов улавливают что-то такое в атмосфере и делятся этим со всем миром. Не их проблема, если их не слышат или не хотят слышать.