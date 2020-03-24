Анекдоты: К дополнение к фиге в кармане сейчас можно и язык под маской показывать

- Вы верите в наших футболистов?

- Я атеист.

* * *

Люся сказала, что хочет пожертвовать свою одежду бедным голодающим семьям. Сема ответил, что если им подойдет ее одежда, не такие они и голодающие, и ссора началась.

* * *

Хорошего человека издалека видать - у него добрая улыбка, лукавый прищур и бутылка коньяка в правой руке.

* * *

Маленькие хитрости. Если туалет занят, а вам сильно надо, подергайте за ручку и громко скажите:

- Он здесь, стреляй через дверь!

* * *

- В детстве родители заинтересовали меня археологией. И просто влюбился в это занятие! Я представлял себя настоящим археологом. Но однажды ко мне подошел сосед и сказал, что на самом деле это называется «копать картошку».

* * *

- Девушка! Вы само совершенство! - сказал он.

«Не местный», - подумала она.

* * *

- За что ты попал в тюpьмy?

- За взяткy.

- А за что тебя так быстpо выпyстили?

- Ты что, дурак? За взяткy!

* * *

- Достали эти безграмотные! Падежа не знают!

- Какого?

- В смысле «какого»? Их что, два?!

* * *

Сейчас делаю ремонт в квартире. И неожиданно оказалось, что там все стены несущие. Несущие боль, страдания и финансовые потери.

* * *

Жена - мужу:

- Не могли бы мы как-нибудь сходить в кино?

- Но мы же ходили в кино!

- Да. Но теперь там идут звуковые фильмы…