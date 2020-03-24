Анекдоты: К дополнение к фиге в кармане сейчас можно и язык под маской показывать
- Вы верите в наших футболистов?
- Я атеист.
* * *
Люся сказала, что хочет пожертвовать свою одежду бедным голодающим семьям. Сема ответил, что если им подойдет ее одежда, не такие они и голодающие, и ссора началась.
* * *
Хорошего человека издалека видать - у него добрая улыбка, лукавый прищур и бутылка коньяка в правой руке.
* * *
Маленькие хитрости. Если туалет занят, а вам сильно надо, подергайте за ручку и громко скажите:
- Он здесь, стреляй через дверь!
* * *
- В детстве родители заинтересовали меня археологией. И просто влюбился в это занятие! Я представлял себя настоящим археологом. Но однажды ко мне подошел сосед и сказал, что на самом деле это называется «копать картошку».
* * *
- Девушка! Вы само совершенство! - сказал он.
«Не местный», - подумала она.
* * *
- За что ты попал в тюpьмy?
- За взяткy.
- А за что тебя так быстpо выпyстили?
- Ты что, дурак? За взяткy!
* * *
- Достали эти безграмотные! Падежа не знают!
- Какого?
- В смысле «какого»? Их что, два?!
* * *
Сейчас делаю ремонт в квартире. И неожиданно оказалось, что там все стены несущие. Несущие боль, страдания и финансовые потери.
* * *
Жена - мужу:
- Не могли бы мы как-нибудь сходить в кино?
- Но мы же ходили в кино!
- Да. Но теперь там идут звуковые фильмы…
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