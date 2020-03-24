Вопрос дня: Какие еще меры поддержки нужны в связи с коронавирусом?

Игорь ГИОРГАДЗЕ, бывший министр госбезопасности Грузии:

- То, какие меры по коронавирусу я вижу и в России, и в Грузии, соответствует обстановке. Жесткие меры полностью оправданны. Они купируют распространение заразы и сокращают число паникеров. Притом государство обязано оказывать поддержку своему малому и среднему бизнесу - если это государство социально ориентированное.

Леонид КАЛАШНИКОВ, секретарь ЦК КПРФ:

- Я бы присмотрелся к опыту зарубежных стран и снизил заемную ставку для населения и бизнеса. Возможно, надо идти по пути раздачи какой-то суммы денег на приобретение дезинфицирующих средств, масок. США на это пошли. Потребительский спрос надо поддерживать! Люди вынуждены уходить в неоплачиваемые отпуска - у миллионов нет средств на существование! А средства взять из Фонда национального благосостояния.

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), профессиональный переводчик:

- Закрывать города невозможно. Но сократить контакты граждан между собой до минимума надо. Закрытие кино, театров, ресторанов-кафе - вопрос спорный. Закроем метро - встанут и производство, и сфера услуг. И что граждане будут потреблять? А откуда у них деньги возьмутся?

Вадим ДЫМОВ, основатель брендов «Дымов» и «Республика»:

- Потери бизнесов уже начались. Нужен мораторий на социальные налоги. Мы же обеспечиваем социальную стабильность. Остановить производство продукции и отправить тысячи людей по домам не можем. У московского правительства понимание есть. Выделены дополнительные пропуска в столицу для наших машин. Хорошо бы, чтобы правительство и бизнес сейчас говорили на одном языке. Снизьте сейчас НДС - это просят рестораторы!

Сергей БАБУРИН, бывший вице-спикер Госдумы:

- В стране говорят про эпидемию - но нет никаких очагов, как в других странах. Не вижу оснований для закрытия учебных заведений, культурных центров. Перестраховка зашкалила все мыслимые пределы. Урон для здоровья и для жизни от блокировки по всем направлениям мне представляется слишком большим.

Даниил, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Если бы на соцкарту москвича правительство перечислило скромную сумму, которой бы хватило на месячный проезд, - вот лучшая поддержка.