Александр Проханов: Наши телеканалы наконец поняли, что именно Сталин победил коронавирус фашизма

- Александр Андреевич, как вы себя чувствуете?

- Я понемножку выздоравливаю (на днях Проханов перенёс очень сложную операцию на сердце. - А.Г.). Я уже поднимаюсь со своего дивана, вернулся домой и хожу смотреть на свои любимые весенние березы.

- Классно. А что вам в эти непростые дни добавляет оптимизма?

- Я слушаю телевизионные программы наших каналов, вижу, что довольно быстро, в силу обстоятельств, мировоззрение наших телеведущих начинает бурно совпадать с моим, сталинистским. Я помню времена, когда надо мной смеялись и хохотали на программе Соловьева, называли меня сталинистом, пугали ГУЛАГом, берцовыми костями, но я утверждал тогда, что организация общества, организация страны по сталинской модели спасла Советский Союз и всё человечество от чудовищного коронавируса фашизма, гитлеризма.

- А теперь многие прозрели?

- Сегодня я вижу, что на китайском примере это поняли все, что именно централизованная, мобилизованная, социалистическая модель организации этого огромного, сложного и мучительного мира обеспечит человечеству выживание. И это придает мне оптимизм. Хотя в этом нет гордыни, боюсь, что, когда кончится этот пожар, улягутся ужасы и страсти, наши либералы, наши миллиардеры опять ползучим образом войдут в нашу русскую, российскую организацию и опять всё повернут на свой лад.

- И где же тут оптимизм?

- У меня есть надежда на то, что Путин, оставаясь у власти, следующий период своего правления посвятит трансформации российского общества и изгнания из него всей этой антигосударственной трухи, нигилизма антигосударственного… этой иронии, когда иронизируют над самыми святыми и базовыми основами русского самосознания. Вот об этом мои помышления в период моего выздоровления.

Александр Проханов: «В меня вселяет оптимизм то, что ведущие наших телеканалов наконец поняли, что именно Сталин победил коронавирус фашизма» 00:00 00:00

- А выздоровление нормально идет? Всё хорошо? Мы получили того же Проханова, что был и до операции?

- Ну, по крайней мере, усы и дымящаяся трубка с «Герцеговина Флор» остается на прежнем месте.