2020-03-24T11:40:09+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки из больницы в Коммунарке выписали 70 пациентов

Об этом рассказал главврач Денис Проценко
Семен ЕЛЕНИН
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По состоянию на 23 марта на территории Москвы были зафиксированы 262 пациента с подтвержденным коронавирусомПо состоянию на 23 марта на территории Москвы были зафиксированы 262 пациента с подтвержденным коронавирусомФото: REUTERS
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Главврач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил о 70 выписанных за последние сутки пациентов. Напомним, что именно здесь, в Коммунарке, сейчас лечат большую часть пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Статистику последних суток Денис Проценко выставил на своей личной странице в Фейсбуке.

По его словам, в настоящий момент в больнице 412 пациентов (всего). 156 из них - с диагнозом «пневмония». У 82 подтвержден COVID. 10 пациентов находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

«За сутки поступило 29 (пациентов, - Авт.), выписано 70», - написал Денис Проценко.

Отметим, что речь идет о пациентах больницы в Коммунарке с разными диагнозами.

По состоянию на 23 марта на территории Москвы были зафиксированы 262 пациента с подтвержденным коронавирусом. 9 из них уже выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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