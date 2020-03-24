2020-03-24T13:49:49+03:00
Политика

Шойгу сдал тест на коронавирус

Российскую делегацию, встретившуюся накануне в Дамаске с Башаром Асадом проверили на COVID-19
Александр КОЦ
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Шойгу сдал тест на коронавирус. Фото: Михаил Метцель/ТАССШойгу сдал тест на коронавирус. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Несмотря на то, что в российской армии в связи с бушующей в мире эпидемией отменены все загранкомандировки, бывает, когда серьезный вопрос не обсудить на «удаленке». Какие-то вещи можно передать только лично. Поэтому Сергей Шойгу и прилетел в минувший понедельник в Дамаск, на встречу с президентом Сирии. Однако российская военная делегация подошла к этой поездке ответственно, прихватив с собой специалистов-медиков, которые и протестировали всю делегацию на обратном пути прямо в самолете.

- Чихнуть очень хочется, - улыбнулся Сергей Шойгу, после того, как эксперты в защитных костюмах взяли у него пробы из носа.

Анализ упаковали в специальную пробирку. Затем вяли еще один мазок - изо рта - и закупорили в другой контейнер. Потом измерили температуру, констатировав норму.

- Вам большое спасибо, - поблагодарил министр медиков. – Всех остальных точно также проверьте.

Докторов долго уговаривать не пришлось. Тем более, что в Сирии уже были выявлены первые случаи заболевания коронавирусом. Причем косит он в том числе и турецких военных, которые дислоцируются в провинции Идлиб. Впрочем, ближе к Москве все тесты уже были готовы. Результат – отрицательный.

Шойгу прошел тест на коронавирус после рабочей поездки в Сирию.По информации Минобороны России, все тесты показали отрицательный результат

ИСТОЧНИК KP.RU

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