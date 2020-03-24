Топ-менеджера нефтяной компании задержали за арсенал огнестрельного оружия в квартире

Вечером 21 марта сотрудники полиции пришли в квартиру 40-летнего топ-менеджера нефтяной компании Максима Н. У оперативников с собой было постановление суда об обыске в жилище мужчины, поэтому церемониться с топ-менеджером не стали, а сразу перешли к осмотру квартиры. В ходе обыска, оперативники обнаружили целый склад различного оружия и боеприпасов пригодного, чтобы развязать небольшую персональную войну.

«В ходе обыска в квартире Максима Н. на Митинской улице в Москве, полицией был обнаружен пригодный к стрельбе боевой автомат Калашникова АК-74М, который значится в федеральном розыске за военной прокуратурой Владимирской области еще с 2008 года. Классический пистолет Макарова, а также пистолет-пулемет «Scorpion Vz. 61», числящийся в розыске по Смоленской области. Помимо стволов, полицейские нашли целую россыпь различных патронов. Все обнаруженное оружие было в рабочем состоянии и полностью пригодно для использования по назначению,» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Обнаруженное оружие и боеприпасы, которые топ-менеджер хранил в своей квартире незаконно, без каких-либо разрешений, были изъяты в ходе обыска. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ - Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов.

От кого мужчина хотел защищаться при помощи такого арсенала, предстоит выяснить оперативникам. Как и то, откуда у топ-менеджера нефтяной компании взялось такое количество оружия и боеприпасов.