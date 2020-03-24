2020-03-24T14:06:59+03:00
Происшествия

Топ-менеджера нефтяной компании задержали за арсенал огнестрельного оружия в квартире

У него нашли пистолеты, патроны, а также автомат Калашникова, который числится за одной из воинских частей Владимирской области
Иван РУНЕВ
Поделиться:
В ходе обыска, оперативники обнаружили целый склад различного оружия и боеприпасов пригодного, чтобы развязать небольшую персональную войну.В ходе обыска, оперативники обнаружили целый склад различного оружия и боеприпасов пригодного, чтобы развязать небольшую персональную войну.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Вечером 21 марта сотрудники полиции пришли в квартиру 40-летнего топ-менеджера нефтяной компании Максима Н. У оперативников с собой было постановление суда об обыске в жилище мужчины, поэтому церемониться с топ-менеджером не стали, а сразу перешли к осмотру квартиры. В ходе обыска, оперативники обнаружили целый склад различного оружия и боеприпасов пригодного, чтобы развязать небольшую персональную войну.

«В ходе обыска в квартире Максима Н. на Митинской улице в Москве, полицией был обнаружен пригодный к стрельбе боевой автомат Калашникова АК-74М, который значится в федеральном розыске за военной прокуратурой Владимирской области еще с 2008 года. Классический пистолет Макарова, а также пистолет-пулемет «Scorpion Vz. 61», числящийся в розыске по Смоленской области. Помимо стволов, полицейские нашли целую россыпь различных патронов. Все обнаруженное оружие было в рабочем состоянии и полностью пригодно для использования по назначению,» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Обнаруженное оружие и боеприпасы, которые топ-менеджер хранил в своей квартире незаконно, без каких-либо разрешений, были изъяты в ходе обыска. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ - Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов.

От кого мужчина хотел защищаться при помощи такого арсенала, предстоит выяснить оперативникам. Как и то, откуда у топ-менеджера нефтяной компании взялось такое количество оружия и боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Россияне признали самой важной поправку о доступности медобслуживания
Эксперты рассказали, как дезинфицировать гаджеты
Саммит G20 по коронавирусу пройдёт 26 марта
Психологи рассказали, как не сойти с ума во время карантина
В России продажи презервативов выросли на 30%
Крупнейшие банки меняют режим работы из-за коронавируса
"Сидите дома": PornHub открыл для всех бесплатный премиум-доступ
Полиция задержала пятерых иностранцев, подозреваемых в хищении 12 миллионов рублей
В России начал снижаться спрос на макароны, консервы и крупы
Минтруд: Родители, чьи дети учатся дистанционно, не получат больничный
Правительство выделило Минобороны почти 8,8 млрд рублей на 16 инфекционных центров
Появились новые свидетельства искусственного происхождения коронавируса
В США женщина помогла потерявшемуся ребёнку и выиграла миллион долларов
В Китае более 90% больных коронавирусом выздоровели
Названы регионы, где больше всего подскочила плата за ТВ-антенны
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
ЦБ рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах замкнутого типа