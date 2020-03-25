От квартиры до украшений: как исполняются мечты лотерейных победителей

Все они — лотерейные победители. Ведь выиграть крупную сумму может любой, вне зависимости от возраста, профессии и уровня дохода. Да и жить они могут в различных регионах страны. Рассказываем четыре счастливые истории, которые это подтверждают.

Серьги на память о выигрыше

Каково это, выиграть крупную сумму в лотерею, отлично знает водитель трамвая из Тульской области Нина Чернышова. Счастливый билет «Жилищной лотереи» она получила в подарок от друга. Приз — загородный дом стоимостью 700 000 рублей. Женщина забрала выигрыш деньгами и уже успела их потратить.

Нина Чернышова - Тула. Победитель Жилищной лотереи. Выигрыш - Загородный дом.

В первую очередь победительница приступила к долгожданному ремонту в квартире: сделала натяжные потолки, поклеила новые обои. Затем купила большой современный телевизор, чтобы проводить вечера за просмотром любимых передач.

Часть денег Нина Леонидовна подарила своими детям, чтобы те порадовали себя нужными покупками. А себе в память о выигрыше в лотерею купила ювелирное украшение

— Впервые в жизни я выиграла целое состояние. Поэтому на радостях купила золотые серьги. Будут напоминать про этот счастливый случай, — делится жительница Тульской области.

С 1983 года Нина Леонидовна работает водителем трамвая. Она любит свою профессию и ни за что ее не оставит.

— Мне нравится встречать восход солнца, наблюдать за людьми. Каких только историй не случается в поездках. После выигрыша у меня и мысли не было стать домохозяйкой. Я не уволюсь, — делится победительница.

Моментальный подарок

Юрий Шаров, строитель из Костромы, стал победителем в свой день рождения. Мужчина раньше ни разу не участвовал в лотереях. Но в этот день у него было особенно хорошее настроение и Юрий подумал, почему бы не испытать удачу. В лотерейном киоске «Столото» он купил несколько билетов моментальных лотерей и счастливую монетку. В итоге один из билетов с дизайном «Символы удачи» принес 1 000 000 рублей.

Интересно, что новоиспечённый миллионер не сразу заметил, что выиграл. Он даже отдал счастливый билет поиграться младшему сыну, который заинтересовался ярким дизайном.

Фото: предоставлено Столото

— Когда малыш уже потянул мой миллион в рот, я подскочил и забрал его. Повнимательнее рассмотрел билет и понял, что выиграл, — смеётся мужчина. — Чтобы удостовериться в победе, отправился в киоск «Столото». Когда продавец увидела три подковы, у неё с носа свалились очки.

Выигрыш пришёлся как раз вовремя. Теперь многодетный отец гораздо быстрее сможет купить просторную квартиру для своей семьи.

«Вау! Это что, миллион?!»

Студентка из Ленинградской области Лилия Газдалеева перед Новым годом завела блокнот желаний и записала в него самые заветные мечты. Одно из них — путешествие вместе с любимым супругом. И буквально через 2 месяца благодаря лотерее у нее появились на это деньги.

В красивую дату, 20.02.2020 года, девушка выиграла в «Гослото «5 из 36» суперприз в размере 1 000 000 рублей. Интересна история покупки билета. Победительница прочитала в интернете, что сейчас можно потратить до 149 бонусов СПАСИБО и получить шанс стать миллионером, приняв участие в лотерее. Девушка не задумываясь обменяла бонусы на промокод, который зарегистрировала в мобильном приложении «Столото». А через пару часов получила СМС о выигрыше.

Фото: предоставлено Столото

— Вау! Это что, миллион?! Я повернула телефон мужу. А он ответил, что тоже видит эту сумму на экране. Честно, я растерялась. Не знала, кому первому звонить, как об этом рассказывать и что вообще делать, — улыбается Лилия.

Став миллионершей, девушка отправится в путешествие с мужем, а часть средств положит на банковский депозит и обеспечит стабильное будущее своей молодой семье.

Победитель со стажем

Владимира Винокурова в семье давно стали называть везунчиком. Он не первый раз по-крупному выигрывает в лотерею. 1 января 2019 года, он стал обладателем более одного миллиона рублей. И ровно через год ситуация повторилась: он выиграл в «Жилищную лотерею» квартиру-студию стоимостью 1 500 000 рублей и 100 000 рублей.

Как рассказывает мужчина, после первого выигрыша его жизнь сильно изменилась. Он почувствовал уверенность в свои силах и внутренний подъем.

— У меня уже есть традиция приезжать в лотерейный центр за выигрышем больше миллиона рублей, — смеется Владимир.

К слову, счастливый билет он купил практически случайно. Буквально за два часа до закрытия продаж.

Фото: предоставлено Столото

— У меня уже были приготовлены билеты на праздничный тираж. Но в самый последний момент я почувствовал, что нужно купить ещё несколько штук. Один из них и оказался выигрышным! — делится победитель.

Владимир — оператор на заводе. Выигрыш он подарит дочери и обеспечит ее жильем.

Истории победителей в очередной раз доказывают, что победить может любой участник. Главное – верить в удачу и купить свой счастливый билет!