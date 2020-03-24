Сначала на карантин - в однушку, ну а потом лечиться - в психушку

Беспокойно стало в мире.

Прикупив валокордин, в однокомнатной квартире мы ушли на карантин. А у нас семья, однако, сплошь зятья и кумовья: мама, папа, дед, собака, кошка, бабушка и я. А, еще наш кум с Рязани, алкоголик и бугай. Его падчерица Аня. И волнистый попугай. И в довесок - две сестренки (я обеим старший брат).

Все теперь на удаленке - две недели аккурат.

Поначалу было тихо. Ну минуту (может, две). А потом пошла шумиха с попугаем во главе.

- Я, - вскричал он, - буду штабом! Каждый шаг через меня. Я теперь хочу по бабам.

Но накрыла простыня его клетку у окошка.

Тут сбежались все на крик - мама, папа, дед и кошка. Ну и пес по кличке Дик. Потупили все немного. Раз никто не виноват, значит, ложная тревога - возвращаемся назад.

Между тем бабуля в зале захватила силой пульт - на семнадцатом канале передача про инсульт. Ну а кум слегка поддатый чуть старушку не пришиб и, нажав на двадцать пятый, заявил:

- А тут Хабиб.

Мы все сразу так и сели - словно в очередь к врачу. Дети мультики хотели (только лучше промолчу).

В той же комнате сестрицы, сев за папино трюмо, стали с ноутом возиться и отправили письмо (вероятно, будет в шоке очень строгий папин босс, прочитав, что он безногий и облезлый утконос).

Ну а кошка (хуже нету!), сиганув из-за угла, пробежала по буфету и мешок разодрала (никого не покалеча).

Но однако из него сыпанула градом греча - и на деда моего. (Запаслись на всякий случай). Тот упал - не продохнуть. Лишь очки торчат из кучи, ну и пузико чуть-чуть. Мы все вздрогнули от шума - и давай его спасать!

Кошка прыгнула на кума и забилась под кровать. Откопали нос и темя, ноги, руки и крестец.

Ну а бабушка в то время пульт схватила наконец.

Кум потребовал зелёнки (кровь пошла из головы).

Даже часа удалёнки не прошло еще, увы.

Не найти такого слова, хотя знаю все слова. Много видел, но такого не припомню в «Доме-два». Во дворе и на футболе. В шалаше за пустырём. Да чего там, даже в школе мы себя так не ведём.

Так охота на свободу, век каникул не видать.

Две сестры включили воду и забыли, твою мать.

Эх, сюда бы Си Цзиньпина, чтоб увидел без прикрас результаты карантина за один неполный час. Заодно принес бы снеди. И еще услышал чтоб, как у нас стучат соседи, если вдруг у них потоп.

Даже зуб даю на вынос, Си дотянет до среды и поймет, коронавирус - это только полбеды.