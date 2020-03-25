2020-03-25T16:12:11+03:00
Общество

Власти Москвы помогут пенсионерам-дачникам сэкономить на угле и дровах

Пожилым людям предоставят возможность купить топливо по льготной цене
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Полтора «куба» дров - 1 575 рублей, 200 кг угля – 1000 рублей. Таковы льготные расценки, по которым департамент ЖКХ Москвы поможет обзавестись топливом пожилым людям, решившим переждать карантин на дачах. Тем самым помощь городских властей позволит льготным категориям москвичей существенно сэкономить на отоплении.

Напомним, с 26 марта пожилые и страдающие хроническими заболеваниями москвичи обязаны соблюдать режим самоизоляции, такое распоряжение в среду издал мэр российской столицы Сергей Собянин. Режим самоизоляции продлится до 14 апреля.

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