Пять причин купить бюджетные смартфоны серии HUAWEI P40 lite

Смартфон, в отличие от габаритной техники, обновляют, как минимум, раз в год. Потому что, с одной стороны, мобильные технологии быстро шагают вперед, с другой – наша жизнь все больше погружается в цифровую среду. Молодым продвинутым пользователям важно следовать за трендами, чтобы не увязнуть в матрице с устаревшим гаджетом подобно герою Киану Ривза. Вот почему предзаказ очередной серии смартфонов HUAWEI P40 lite и HUAWEI P40 lite Е оказался довольно успешным. Так, по данным компании, в первые три дня спрос на новые молодежные девайсы на 35% превзошел количество предоплаченных заявок на камерофон HUAWEI nova 5T – популярный в 2019 году гаджет с похожими характеристиками. Что касается технических фишек новой серии, то мы нашли 5 «железных» аргументов в пользу HUAWEI P40 lite.

1. Основная камера 48 МП с искусственным интеллектом

Темнота останется другом молодежи, даже если молодые люди захотят сделать при недостаточном освещении фото или видео. Благодаря обновленному режиму «Ночь 2.0», кадры получатся яркие и четкие с высоким разрешением.

Когда вы фотографируете смартфоном серии HUAWEI P40 lite, основная камера 48 МП делает несколько снимков одновременно (даже если вы нажали на спуск 1 раз), затем алгоритмы искусственного интеллекта выбирают наиболее удачные моменты и предлагают идеальный финальный снимок с максимально прорисованными деталями, оптимальной цветопередачей и низким уровнем шума.

В основной камере этой серии также есть ультраширокоугольный объектив 8 МП с обзором на 120 градусов. С ним удобно снимать бескрайние пейзажи, грандиозные архитектурные памятники и груфи (групповые фото).

Что касается селфи-камеры, то она также оснащена искусственным интеллектом и функцией бьютификации и подчеркивает достоинства вашей внешности, при этом фото выглядят максимально реалистичными.

2. Мощный процессор Kirin 810

Сердцем смартфона HUAWEI P40 lite является процессор Kirin 810, в котором используются транзисторы размером 7 нанометров. За счет такого миниатюрного размера достигается высокая плотность размещения полупроводников (на 110 процентов больше, чем у 12-нм Kirin 710), поэтому новый процессор на 50% энергоэффективнее своего предшественника. Он превращает смартфон HUAWEI P40 lite в мощную игровую платформу, где можно параллельно играть и общаться в соцсетях и мессенджерах. При этом высокая производительность сочетается со сниженным энергопотреблением.

3. Быстрая зарядка SuperCharge 40 Вт и батарея 4200 мА*ч (для HUAWEI P40 lite)

Развитие смартфоностроения в какой-то мере сдерживается ограниченными возможностями аккумуляторов. Чтобы обойти эту проблему, смартфон HUAWEI P40 lite получил технологию быстрой зарядки SuperCharge 40 Вт. Она позволяет заряжать полностью пустую батарею до 70 процентов всего за 30 минут. А за час смартфон заряжается на 100%. В сочетании с высоко емким аккумулятором 4200 мА*ч (4000 мА*ч – в HUAWEI P40 lite E) пользователь получит долгоиграющий гаджет. Вы можете смотреть фильмы, запускать игры, фотографировать и часами зависать в соцсетях – смартфон HUAWEI P40 lite вас не подведет.

4. Фирменный магазин приложений HUAWEI AppGallery

Компания HUAWEI продолжает развивать собственную экосистему сервисов и приложений. Так, в смартфонах серии HUAWEI P40 lite предустановлен магазин HUAWEI AppGallery, где пользователи найдут самые популярные приложения российских и зарубежных разработчиков. Галерея постоянно пополняется новыми IT-продуктами и входит в тройку крупнейших магазинов мира. Каждый месяц AppGallery пользуются 400 миллионов человек из 170 стран мира.

5. Лучшая цена

Смартфоны HUAWEI серии Р40 lite можно назвать чемпионами в бюджетном сегменте по соотношению цена / качество. Все благодаря трем ключевым показателям: качество фото- и видеосъемки, производительность и длительность автономной работы. При этом оба гаджета стоят меньше 20 тысяч рублей. Цена HUAWEI P40 lite – 19 999 рублей, HUAWEI P40 lite Е – 12 999. Сложно сделать более оптимальный выбор.

КСТАТИ

Вместе с молодежной серией смартфонов HUAWEI P40 lite производитель выпускает на российский рынок умные часы HUAWEI WATCH GT 2e с ярким дизайном.

Смарт-часы работают в паре со смартфоном, и чтобы в полной мере воспользоваться потенциалом HUAWEI WATCH GT 2e, надо скачать на телефон фирменное мобильное приложение «Здоровье». Умные часы проанализируют качество сна, уровень физической нагрузки и оценят состояние здоровья. Кстати, при участии российских коллег-разработчиков, HUAWEI WATCH GT 2e получили технологию HUAWEI TruSeen 3.5 для максимально точного измерения пульса. Умные алгоритмы и высокочувствительные сенсоры четко отслеживают частоту сердечных сокращений и помогают диагностировать отклонения, чтобы вовремя принять меры. Часы работают в режиме личного помощника и консультанта, а также спортивного тренера, будь то плавание, бег, велосипед или работа с тренажерами. Консультации, ценные советы и планы тренировок вы получаете как на экране смарт-часов, так и через приложение «Здоровье». А главный козырь HUAWEI WATCH GT 2e – это возможность работы без подзарядки в течение двух недель.

Предзаказ HUAWEI WATCH GT 2e стартует 27 марта в официальном-интернет-магазине, а в открытую продажу умные часы поступят 10 апреля. Стоимость и более подробные характеристики компания обещает представить сразу после глобального запуска продукта.

Ключевые характеристики серии смартфонов HUAWEI P40 lite

(доступны в цветах: «Полночный черный» для обеих моделей, «Ярко-зеленый» для P40 lite, «Ярко-голубой» для P40 lite E).

1. Основная камера с искусственным интеллектом:

- Объектив 48 МП для съемки ярких и четких фото с высоким разрешением, даже в темноте с обновленным режимом «Ночь 2.0».

- Ультраширокоугольный объектив 8 МП для съемки панорам на 120 градусов, груфи (групповых селфи), фотографирования субъектов с улучшенной пропорциональностью.

- Объектив 2 МП для съемки художественных портретов с эффектом боке (размытым задним фоном).

- Объектив для макросъемки (с расстояния от 4 см) – только в модели HUAWEI P40 lite.

2. Селфи-камера 16 МП (8 МП в HUAWEI P40 lite E) с искусственным интеллектом и функцией бьютификации. Умной корректировкой силуэта при видеосъемке.

3. Видеоредактор с искусственным интеллектом.

4. Быстрая зарядка SuperCharge 40 Вт (до 70% за полчаса) – только в модели HUAWEI P40 lite.

5. Кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев (включение и разблокировка одним касанием) – только в модели HUAWEI P40 lite.

6. Память: 6 Гб (4 ГБ – в HUAWEI P40 lite E) оперативной памяти, от 64 до 128 Гб – хранилище (можно увеличить до 512 Гб).

7. Рабочая площадь экрана – больше 90%.

8. Мощная игровая платформа с возможностью играть и общаться в соцсетях и мессенджерах одновременно.

9. Аккумулятор на 4200 мА*ч (4000 мА*ч – в HUAWEI P40 lite E):

- 114 часов прослушивания музыки

- 22 часа просмотра видео

- 20 часов интернет-сёрфинга

- 47 часов разговора.