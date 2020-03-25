Оперный певец из Киргизии устроился таксистом в Москве, чтобы накопить на Гнесинку

На родине в Киргизии Кайрат Аликов был профессиональным певцом. На сцене бишкекской оперы исполнял партию мудреца Бакая в произведении по мотивам национального эпоса и играл князя Гремина — мужа Татьяны Лариной.

Но сценический костюм пришлось сменить на демократичный пуловер и джинсы. Сегодня 28-летний артист водит простенький «Фольксваген» — работает таксистом в Москве.

МЕЧТАЛ ОБ ИТАЛИИ, НО ПОЕХАЛ В МОСКВУ

Когда садишься в машину к 28-летнему мигранту, раздается бархатный бас:

— Антисептик для рук желаете?

Кайрат объясняет, что это авторский психологический прием.

— Все с благодарностью воспринимают. Из-за коронавируса многие боятся за свою жизнь. А так я их успокаиваю. Если человек будет нервничать, то и поездка может пройти не по плану. А я отвечаю за человека, я же водитель! — гордо произносит Кайрат.

Ничего зазорного в своей новой профессии молодой человек не видит. Наоборот считает, что выполняет важную работу. Пассажирам не поет — это не профессионально!

Когда-то Кайрат мечтал отправиться учиться в Италию и петь там.

— Но это все юношеские мечты. Реально же я понимаю, что в Москву переехать проще.

Ради хорошего образования Кайрат готов пахать.Фото: Андрей АБРАМОВ

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ ТАКСИСТ

Кайрат два года учился в студии при консерватории. Это что-то вроде секции — не считается серьезным образование. Но затем молодой человек сдал экзамены и был принят студентом в консерваторию. Доучился до четвертого курса и взял академический отпуск, который затянулся уже на три года.

— Решил поменять образ жизни, место жительства, новый опыт получить. Сейчас скучаю по пению. Как и все мигранты — приехал работать в Москву. Здесь твердо решил накопить на Гнесинку.

Год учебы стоит около 500 тысяч рублей. Но Кайрат говорит, что цена значения не имеет: ради хорошего образования он готов пахать.

Москвичи, по мнению Кайрата, умеют поддержать в тяжелый момент.Фото: Андрей АБРАМОВ

— В Киргизии опера появилась только в 30-е года прошлого века, а в России с царского времени. К тому же у нас нет басов, у которых я мог бы поучиться. Мне советовали пойти здесь работать в театр, но я не решился. Сейчас хочу заработать денег побольше. А то учиться и работать — разорвешься!

Каждое утро Кайрат просыпается в 7 утра — выезжает на линию. Работает до обеда, потом перерыв и вновь за баранку до позднего вечера. В хороший день удается заработать 5-6 тысяч — это чистыми, после вычета всех комиссий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768549" frameborder="0"></iframe> Из оперного певца в таксисты.Кого только не встретишь в такси! Вашим водителем может оказаться даже оперный певец из Киргизии

СОВРЕМЕННАЯ ПОПСА НЕ ЧЕТА КЛАССИКЕ

— О клиентах либо хорошо, либо ничего, — шутит певец-таксист на вопрос о том, как ему жители столицы. — Плохого говорить не буду. А добрых моментов хватает! Москвичи хорошие — такие же люди, как у меня на родине. Умеют поддержать в тяжелый момент. Когда приехал, меня мучил здешний воздух. Давление подскакивало, голова болела. Клиенты видели, что тру лоб — спрашивали, все ли хорошо. Советовали таблетки, процедуры.

Кайрату советовали в Москве устроиться работать в театр, но он не решился. Фото: Личный архив героя публикации.

Кстати, попсовое радио за рулем Кайрат не слушает. Он вообще не поклонник современной эстрады. Говорит, что она не такая глубокая, как старинные песни.

— О чем поют сейчас? «Увидел тебя на вечеринке, давай номер, у нас любовь». А раньше соблюдали культурные нормы. И песни были глубже. Сейчас все запутались в демократии: говорят то, что думают. И не задумываются, что это может привести к неприятностям.

Ближайшие планы Кайрата — получить образование и вернуться домой. Там ждут мать и сестра. На родине он собирается учить детей вокалу.