Подведены аналитические итоги экономического форума Россия – Африка

В Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG опубликован специальный выпуск «Росконгресс Инсайдер», посвященный итогам Саммита и Экономического форума Россия – Африка. Доклад подготовлен экспертами Фонда Росконгресс и Института Африки РАН совместно с Информационным агентством ТАСС.

В исследовании подчеркивается, что первые в новейшей истории Саммит и Экономический форум Россия – Африка, прошедшие 23–24 октября 2019 года в Сочи, стали знаковыми событиями как для России, так и для африканского континента.

«Саммит заложил надежный фундамент для развития и укрепления сотрудничества со странами Африки не только в торгово-экономической, но и культурной и социальных сферах. Реализация намеченных в ходе мероприятия планов требует слаженной работы и постоянного плотного взаимодействия всех заинтересованных сторон. Для поддержания такого диалога мы традиционно планируем включить повестку взаимодействия России и Африки в ключевые мероприятия Фонда Росконгресс, в том числе в деловую программу Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума», – подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков.

Доклад «Росконгресс Инсайдер» детально отражает компетенции, которыми Россия может поделиться с африканскими партнерами. Среди них авторы называют расширение деятельности российских кредитно-финансовых учреждений в тех странах, где запланированы или уже реализуются инвестиционные проекты российских компаний; развитие переработки сырья в африканских странах, в том числе за счет создания совместных предприятий; увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции, сельхозтехники и удобрений; запуск крупных энергетических проектов; модернизация транспортной инфраструктуры и борьба с преступностью. Большое внимание в исследовании уделено сотрудничеству в социальной сфере, в частности в области здравоохранения и образования, где уже накоплен богатый опыт.

«Устремления африканской «Повестки 2063» во многом совпадают с нашими целями, а рамочные программы Африканского союза открывают возможности для активного участия России в их реализации. Но для этого необходимо разработать четкий механизм нашего экономического сотрудничества, в первую очередь финансовые формы взаимодействия государственных и частных компаний России и Африки», – отметила Директор Института Африки РАН, доктор экономических наук Ирина Абрамова.