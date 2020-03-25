Как на карантине обжаловать автомобильные штрафы

С переходом офисов на удалённую работу машин на дорогах столицы меньше не стало. Да и ПДД на карантине никто не отменял. Ежедневно более трёх тысяч московских камер фиксируют около 20 тысяч нарушений правил дорожного движения. К нарушителям летят "письма счастья". Чаще всего заслуженно, но бывают и ошибки. Пока обжаловать постановления можно в офисах ГИБДД, МАДИ и АМПП. Как минимум до понедельника, 30 марта, они работают в прежнем режиме.

- Мы предпринимаем все необходимые меры для профилактики инфекционных заболеваний, в том числе, и в сервисных центрах «Московский транспорт» - там, где также работают сотрудники АМПП, помогающие автомобилистам при решении вопросов на тему парковок. Однако напоминаем, что любой вопрос, касающийся парковок, водители могут задать дистанционно, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе АМПП.

Скорее всего, с 30 марта как минимум неделю сервисные центры работать не будут. Напомним, следующую неделю президент России Владимир Путин объявил не рабочей. Обжаловать штрафы можно будет дистанционно.

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Как обжаловать письмо счастья, не выходя из дома?

Для начала нужно определиться с тем, кто оформил постановление. В обиходе все штрафные квитанции называют «штрафами ГИБДД», но на самом деле выписать их может и другой орган. Скажем, в Москве наказанием нарушителей правил парковки занимаются Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) и Администратор Московского Парковочного Пространства (АМПП). Поэтому посмотрите на постановлении, кто именно его вынес.

Теперь вы должны подать саму жалобу. Учтите, что сделать это нужно в течение 10 суток с момента получения постановления. Способ подачи жалобы зависит от органа, выписавшего штраф. Например, штраф ГИБДД можно оспорить на официальном сайте Госавтоинспекции гибдд.рф. А, скажем, штраф за неправильную парковку, выписанный МАДИ, в Москве можно обжаловать на портале «Автокод» www.avtokod.mos.ru или по почте (г. Москва, Каланчевская улица, д. 49). В любом случае вам нужно предоставить ходатайство о прекращении дела, подписанное собственноручно, копию постановления с двух сторон, а также материалы, подтверждающие вашу правоту – например, фото- и видеоматериалы, чеки, скриншоты, копии квитанции об оплате резидентного разрешения и т.д. Чем больше будет последних, тем лучше. После подачи жалобы вам должны дать официальный ответ об её удовлетворении или отказе.

Зачастую, местные органы власти не спешат аннулировать штрафные постановления, даже когда те оформлены с явными нарушениями. Поэтому следующий шаг в процедуре обжалования – обратиться в суд, а именно – в районный суд того участка, где был зафиксирован ваш автомобиль. Документы для обращения остаются теми же плюс к ним прилагается текст жалобы (его образцы можно найти в интернете). Подать жалобу можно заказным письмом с описью вложения.