О войне без фанфар и глянца

Проект «День Победы» рассказывает о войне без грохота фанфар и звона литавр.

За парадами и фанфарами не слышно человеческого. Тем более, что люди, прошедшие войну, о ней почти никогда не говорят. Сегодня, наверное, уже следует сказать – «не говорили» - так мало фронтовиков осталось в живых. За их молчанием слишком много боли. Слишком много крови. Море крови. О таком трудно рассказывать собеседнику, если он ничего подобного не пережил. А если пережил, то не за чем…Поэтому они молчали.

Но это не значит, что мы тоже не будем говорить о войне. Мы не можем позволить себе этого молчания, которое грозит забвением. Мы не можем себе этого позволить и потому, что в наши ДНК – у всех без исключения – война так или иначе встроилась. Еще и поэтому важно говорить о войне с молодежью - ведь в их генах тоже живет она, проклятая, война…Просто молодые пока не очень об этом догадываются.

Ветераны добыли Победу, но молчали, какой ценой лично им – всем и каждому - она досталась. Теперь дело за нами – узнать об этом, как можно больше, чтобы память о героях – обо всех и о каждом – длилась как можно дольше.

В этом суть проекта, о запуске которого рассказали в ходе пресс-конференции заместитель генерального директора по стратегическому и операционному маркетингу Триколора Андрей Нестеров; главный продюсер телеканала "День Победы", автор цикла программ проекта Кирилл Набутов; музыкант, шоумен, автор песен Николай Фоменко; дочь маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева Наталия Конева; сопредседатель совета МИПОД "Бессмертный полк" Сергей Лапенков.

Проект стартует 3 апреля 2020 года, бесплатно доступный для всей клиентской базы оператора. В этот день Триколор в рамках «Дня Победы» в течение суток, ненавязчивыми маленькими глубоко эмоциональными роликами-вставками, будет вспоминать, что происходило 75 лет назад 3 апреля. А 4 апреля – о том, что происходило 75 лет назад 4 апреля и так день за днем вплоть до конца мая. Это будут самые разные истории, трогательные до дрожи и жжения в глазах, рассказанные самыми разными людьми – актрисой театра и кино Алисой Фрейндлих, маленькой девочкой пережившей блокаду; актером, режиссером, сценаристом Константином Хабенским; музыкантом, актером театра и кино Максимом Леонидовым; актрисой, телеведущей Юлией Меньшовой; шоуменом, телеведущим Дмитрием Дибровым; актрисой театра и кино Ириной Пеговой; писателем, публицистом Александром Цыпкиным; представителями организации "Бессмертный полк" и многими другими…Каждый расскажет свою семейную историю войны…и любви. Более того, это будут документальные хроники, ранее широко не освещавшиеся, о не глянцевой войне, о ее неофициальной стороне...о чем как раз и молчали ветераны.

В ходе подготовки проекта было изучено почти 4000 документов, более 100 из них попали в эфир, отснято 110 часов оригинальных видеоматериалов.

Каждый может примкнуть

Андрей Нестеров подчеркнул, что важная составляющая проекта заключается в возможности зрителям тоже участвовать в нем:

- Мы хотим перевести «Бессмертный полк» в эфир проекта «День Победы». Наш «Бессмертный полк» будет шагать два месяца. Фото и сопровожающий его рассказ о вашем семейном защитнике, кто принес Победу именно в ваш дом, мы будем транслировать на весь экран – чтобы помнили… С 3 апреля на сайт намважнопомнить.рф можно присылать заявки и свои истории.

Но и это еще не все.

- Вместе с ИД «Комсомольская правда», ее читателями и нашими зрителями, мы хотим создать интерактивную карту Победы, - продолжил Андрей Нестеров. - На интерактивной карте на сайте «Комсомольской правды» KP.RU будут представлены данные по основным битвам. Мы покажем данные по городам – количество населения на начало и конец войны, количество ушедших на фронт. Каждый пользователь, участник проекта сможет внести данные своего родственника-фронтовика, отметить на карте его боевой путь (откуда был призван, где встретил Победу, или где был ранен, где пал), а также увидеть информацию о тех, кто также воевал.

Мы надеемся, что таким образом поможем молодым людям, новым поколениям увидеть, почувствовать правдивую, честную историю войны через собственную кровь, через имена их старших родственников. Это важно – знать о причастности своей семьи к Великой истории Великой страны.