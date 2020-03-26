«У меня ваша собака. Киньте три тысячи на телефон!»

У Жанны Сысоевой из подмосковного Королева свое цирковое шоу. Полдюжины разноцветных пуделей, раскрашенных безвредной краской для волос. А на днях пропала звезда программы - красавица Эля с розовыми ушками. Чудо чудесное, а не собака эта Элька: она и через кольцо прыгать мастерица, и на задних лапках по-человечьи ходить, и вертеться вокруг своей оси в разные стороны.

- Эльке 11 лет, она самая опытная в нашей труппе. Никогда раньше не убегала, - рассказывает Жанна.

Она разместила в соцсетях объявление о пропавшей собаке. В 5.30 утра - звонок на мобильник. Мужской голос:

- Это сторож со стоянки. Я вашу собаку нашел.

Назвал адрес неподалеку. Жанна с супругом быстро оделись и побежали.

- Через несколько минут он перезвонил и почему-то попросил, чтоб я приходила одна. Дальше: мол, собаку нашел не он, а его знакомые ребята. Они профессионально занимаются розыском животных, и надо им заплатить 3,5 тысячи рублей. Согласилась.

Вскоре Сысоевы были на месте. А там никого.

- Позвонила. Отвечает: «Видите, у вас за спиной магазин? Около него терминал, положите мне эти деньги на телефон. Я приду и отдам вам собаку». Вроде у него был случай - отдали деньги налом, а потом обвинили, что он специально пса украл. И тут я глянула на его номер у себя в телефоне и обомлела.

Программой GetContact пользуются многие: она позволяет увидеть, как вы записаны в телефонных книжках других людей. Еще одна ее функция - под телефоном неизвестного тут же высвечивается, как его подписывали другие.

- И у этого мужика под номером был написан чей-то отзыв: «Звонит хозяевам потерявшихся собак. Своей у него нет», - рассказывает Жанна. - «Вы мошенник», - говорю. Он положил трубку.

На форумах собачников часто публикуют подобные скрины из переписки с аферистами.Фото: vk.com

Схема понятна. Мошенники отсматривают в соцсетях сообщения об исчезновении домашних животных. Звонят, рассчитывая застать владельцев собак и кошек врасплох. Выманивают доверчивых граждан к месту, где находится платежный терминал. Ну а дальше предлагается закинуть деньги на телефон. С этого номера с анонимной симкой, какие на рынках продают пачками, несложно вывести деньги без риска быть пойманным.

А Элька нашлась через пару часов. В соцсетях дрессировщице написала незнакомая женщина. Собачка заплутала в соседнем дворе.

КАК ЕЩЕ ДУРЯТ

Все основные схемы связаны с покупкой собак и кошек через интернет-площадки вроде Авито или Юлы.

1. Выкладывают фото красивого породистого щеночка или котенка. Когда речь заходит о покупке, под разными предлогами просят задаток - 10 - 20 тысяч рублей. Как только деньги переведены на карту или телефон, продавец пропадает. Телефон заблокирован. А фотки красивого малыша, оказывается, стырены из интернета. Урок: никаких предоплат без личных встреч и передачи «товара».

2. Выставляют фотки в рубрике «Отдам даром». Но когда звонишь, выясняется, что животное в другом городе. Надо закинуть 2 - 3 тысячи на транспортировку…

3. Щенков дворняг выдают за породистых. И даже документы с родословной могут состряпать! В возрасте месяца-полутора милых малышей пойди там разбери, кто каких кровей. Похож щенок на джек-рассела - будет джек-расселом, смахивает на спаниеля - значит, он и есть. Стоит иметь дела только с официальными заводчиками - они обязаны предоставлять всю информацию до седьмого колена по каждому (обязательно чипированному) питомцу. Да, это дороже, чем с рук. Зато гарантия.