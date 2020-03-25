Оставляем заказ у двери и отходим на несколько метров

Несмотря на повышенный спрос, время доставки еды и продуктов в крупных сервисах варьируется в среднем от 15 до 35 минут

В связи с распространением коронавируса жители крупных городов стараются все чаще заказывать продукты и уже готовую еду онлайн. Это удобно, быстро, не дорого и намного безопаснее, чем стоять в очередях в супермаркетах. Чтобы сдержать распространение заболевания, многие компании перевели сотрудников на удаленную работу, в школах отменили занятия, а всю следующую неделю с 28 марта по 5 апреля Президент РФ Владимир Путин объявили нерабочей, и рекомендовал россиянам оставаться дома.

- Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты, — заявил президент. — Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.

Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни.

В это время доставка еды и товаров особенно пригодится.

Курьер Яндекс.Лавки Николай Александров рассказал, как в таких условиях работают сотрудники служб доставки. Ведь без их помощи не выходить за покупками и получать онлайн-заказы не получится.

ЗАКАЗОВ МНОГО, НО ВРЕМЯ ДОСТАВКИ НЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ

- Николай, сейчас заказов, наверное, так много, что доставку придется ждать по несколько часов. Может быть, быстрее самим в магазин сходить?

- Нет. По несколько часов ждать ничего не придется. Курьеров хватает, поэтому все как и раньше за 15 минут привезем. Пешком все быстро донести. Так что заказывайте и не переживайте.

- А продуктов хватает? Наверное, уже все разобрали.

- Нам каждый день завозы делают, поэтому пустыми не простаиваем. Все, что в обычных магазинах берете — у нас есть. И на складах смотря постоянно, что больше берут. Таких товаров и заказывают потом больше — так и справляемся.

ДОСТАВКА СТАЛА БЕСПЛАТНОЙ

- Какие товары сейчас самые популярные?

- Чаще начали брать консервы, детское питание, бытовую химию и все, что хранится долго. В целом теперь чуть больше закупают, чем раньше.

- А скидка на доставку есть?

- Сейчас в Яндекс.Лавке доставка у нас бесплатная, так что теперь вообще почти никакой разницы с магазином. Разве что ходить самому никуда не нужно.

- А какая ситуация с готовой едой, ее долго ждать?

- Если из ресторанов заказывать, то там чуть больше 30 минут ждать. Хоть заказов стало и больше, но успеваем доставить как и раньше. Ничего не изменилось особо.

- Изменилась ли география заказов?

- Раньше много заказов было в офисы. Сейчас, понятное дело, больше на домашние адреса возим. Рассказывают даже, что им работодатели даже доставку корпоративную заказывают.

ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕШЛИ НА БЕЗНАЛИЧНУЮ ОПЛАТУ

- Какие меры принимаются, чтобы обезопасить курьеров и клиентов от коронавируса?

- Что в Яндекс.Еде, что в Яндекс.Лавке — везде оплата через приложение, чтобы через наличные инфекцию не передавать.

Доставляем теперь все бесконтактно. Это обязательное требование в последние недели. Кладем заказ на сумку, отходим на несколько метров и потом звоним клиенту, чтобы он еду забрал.

На работе выдают маски и антисептики для рук. Инструкции по мерам предосторожности в чатах высылают. В больницах тоже дальше проходной не доставляем. Только до входа.

Недавно в Яндекс.Лавке курьерам перед выдачей заказа еще температуру начали замерять, только после этого к доставке допускают.

КСТАТИ

Еду и продукты привезет Яндекс.Такси

В Яндексе рассказывают, что скоро скоро объединят разные городские сервисы в одном приложении. В новой версии приложения Яндекс.Такси в самое ближайшее время появится возможность заказать любимое блюдо из ресторана поблизости или срочно купить всё самое нужное для себя, родных и близких. Для быстрого заказа появятся «быстрые кнопки», у каждого — свои. Если вы часто заказываете пиццу — вам приложение подскажет, из какой пиццерии быстрее всего приедет заказ вашей любимой пиццы. Чем больше заказов и поездок — тем точнее Яндекс.Такси будет предсказывать, куда заказать такси или доставку из какого ресторана предложить. Скоро приложение с обновленным функционалом будет доступно во всех городах России и Казахстана, где уже запущен сервис Яндекс.Еда.