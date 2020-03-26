2020-03-26T19:45:11+03:00
Умные вещи

ВКонтакте выйдет интерактивный спин-офф сериала «Колл-центр»

Создатели проекта предлагают полностью погрузиться в психологический триллер с помощью видеозвонков и сообщений
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«ЧОZA production» запускает ВКонтакте третий кинопроект в интерактивном формате. Триллер «Колл-центр» — спин-офф одноимённого сериала ТНТ.

Создатели проекта предлагают пользователю полностью погрузиться в психологический триллер с помощью видеозвонков и сообщений, которые приходят от участников истории в режиме реального времени. По сюжету героиня Даша вступает в игру с персонажами по имени Мама и Папа. Они знают о девушке всё, даже то, что она пыталась скрыть. Так жизнь Даши превращается в настоящий кошмар.

Идея кинопроекта родилась из одноимённого сериала «Колл-центр» от ТНТ, где 12 сотрудников колл-центра магазина для взрослых оказываются заперты на 12-м этаже бизнес-центра. С главным героем связываются злоумышленники и представляются Мамой и Папой. Они сообщают, что в офисе заложена бомба, которая взорвётся через восемь часов.

«Колл-центр» от «ЧОZA production» уже доступен бесплатно в приложении «ЧОZA» на платформе VK Mini Apps. История длится один день. Пользователь может наблюдать за сюжетом только в режиме реального времени — записать звонки-фрагменты для последующего просмотра не получится. Если пропустить вызов, то можно перезвонить в удобное время и вернуться к истории.

Максим Вахитов, креативный продюсер «ЧОZA production»:

«Создание „Колл-центра“ показывает широту возможностей созданного нами интерактивного формата. В данном случае наше произведение взаимодействует с традиционным сериалом, а это является новым словом в коллаборации телевидения и контента социальной сети».

Ранее «ЧОZA production» представила в мобильном приложении VK хоррор в формате видеозвонков «Не ходи в поход» и комедию «Корпорат». Осенью 2019 года проект стал призёром премии MIXX Awards в двух номинациях: New Technology и Social Media Campaign.

Подробнее о «ЧОZA production» — chozaproduction.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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