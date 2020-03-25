2020-03-25T21:50:46+03:00
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Лаборатория «Гемотест» запускает тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 в Москве и Подмосковье

В первые дни запуска будет производиться до 3 000 анализов в сутки
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Лаборатория «Гемотест» приступает к выполнению тестов на коронавирус.Лаборатория «Гемотест» приступает к выполнению тестов на коронавирус.
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Лаборатория «Гемотест» приступает к выполнению тестов на коронавирус с 26 марта 2020 года. Сдать анализ на инфекцию COVID-19, вызванную вирусом SARS-CoV-2, можно в двух отделениях в Москве, а также в шести городах Подмосковья - Дзержинском, Подольске, Мытищах, Красногорске, Балашихе и Одинцово. 31 марта планируется ввод теста в городе Симферополь Республики Крым.

Программа Лаборатории «Гемотест» реализуется при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Правительства РФ. Для обеспечения необходимых мер безопасности лабораторные отделения, задействованные в программе, будут соблюдать все меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.

Для выявления SARS-CoV-2 используются ПЦР-системы производства ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Для выявления SARS-CoV-2 используются ПЦР-системы производства ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Стоимость анализа составит 1490 рублей плюс взятие биоматериала 410 рублей. Для заказа исследования пациенту необходимо будет предъявить паспорт. Первые дни запуска теста Лаборатория «Гемотест» будет делать до 3 000 анализов в сутки.

Для выявления SARS-CoV-2 используются ПЦР-системы производства ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Основным видом биоматериала для лабораторного исследования является мазок из ротоглотки. Процесс оформления и сдачи анализа займет не более десяти минут. Чтобы сократить время пребывания в лабораторном отделении, пациенты могут оформить предзаказ анализа на коронавирус на сайте www.gemotest.ru.

Срок исполнения исследования – до двух дней. Результаты можно получить по электронной почте или в личном кабинете на сайте. Доступна бесплатная консультация врачей контакт-центра по круглосуточному телефону: 8 (800) 550-13-13 (бесплатные звонки для всей России).

Как будут работать отделения, принимающие биоматериал на коронавирус:

Отделения будут работать по стандартному графику.

При этом, с открытия до 10-30 отделения будут принимать биоматериал на любые исследования, кроме коронавируса.

С 10-30 до 11-00 в отделениях будет технический перерыв.

Прием анализов на коронавирус осуществляется с 11 часов до времени ограничения приема биоматериалов.

Расписание работы отделений и время ограничения приема биоматериала можно посмотреть на сайте www.gemotest.ru.

Срок исполнения исследования – до двух дней.

Срок исполнения исследования – до двух дней.

Адреса лабораторных отделений:

Москва и Подмосковье

Рождественский б-р, д. 21, стр. 2,

Пос. Коммунарка, ул. Лазурная, д. 6,

Дзержинский, ул. Дзержинская, д. 7Б,

Подольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16,

Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 46,

Красногорск, ул. Успенская, д. 24,

Балашиха-3, ул. Ленина, д.8,

Одинцово, ул. Любы Новосёловой, дом 12 а,

Республика Крым (дата начала 31.03.2020)

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 19-21

ИСТОЧНИК KP.RU

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