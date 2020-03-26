Дефицита не будет: система «Платон» зафиксировала рост поставок продовольствия в Россию

Компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС), которая выступает оператором инфраструктуры для проезда большегрузов «Платон», отметила увеличение объемов поставок продовольствия из-за рубежа. Это подтверждает стабильность экспорта и импорта товаров грузовым автотранспортом, в том числе социально значимых продуктов первой необходимости, отметил гендиректор РТИТС Антон Замков.

Напомним, на прошлой неделе развитие ситуации с коронавирусом в России вызвало рост спроса на продукты. Во многих магазинах товары буквально сметали с полок. На данный момент, по информации Минпромторга, ситуация стабилизировалась и вернулась к прошлогоднему уровню.

«За период с начала марта въехало уже более 180 тысяч грузовиков, выехало - 199 тысяч. С учетом того, что еще неделя до конца марта, то этот показатель превысит данные февраля - 206 тысяч въездов», - пояснил Антон Замков.

Эксперты отмечают, что инфраструктура государственной системы «Платон» на самом деле позволяет получать объективные данные для мониторинга ситуации во время пандемии коронавируса.

«Мы ежедневно передаем статистику в Минтранс России. Она может использоваться для анализа ситуации правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, оперативным штабом по мониторингу и контролю за распространением коронавируса и Минэкономразвития, - добавил управленец.

Ранее председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков сообщил, что российские ретейлеры готовы обеспечить запасы продуктов и сохранить каналы их доставки при любом развитии ситуации с коронавирусом. В минувшие три недели марта, по данным системы «Платон», более 30 тыс. грузовиков, которые принадлежат крупнейшим перевозчикам продуктового ретейла, ежедневно работают в высокоинтенсивном режиме. Даже в выходные дни! Пиковые значения пробега сравнимы с предновогодним периодом и в целом соответствует традиционному росту грузоперевозок весной - с марта по май.