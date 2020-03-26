2020-03-26T10:15:16+03:00
Общество

Дефицита не будет: система «Платон» зафиксировала рост поставок продовольствия в Россию

В марте в страну въехало более 180 тысяч грузовиков
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС), которая выступает оператором инфраструктуры для проезда большегрузов «Платон», отметила увеличение объемов поставок продовольствия из-за рубежа. Это подтверждает стабильность экспорта и импорта товаров грузовым автотранспортом, в том числе социально значимых продуктов первой необходимости, отметил гендиректор РТИТС Антон Замков.

Напомним, на прошлой неделе развитие ситуации с коронавирусом в России вызвало рост спроса на продукты. Во многих магазинах товары буквально сметали с полок. На данный момент, по информации Минпромторга, ситуация стабилизировалась и вернулась к прошлогоднему уровню.

«За период с начала марта въехало уже более 180 тысяч грузовиков, выехало - 199 тысяч. С учетом того, что еще неделя до конца марта, то этот показатель превысит данные февраля - 206 тысяч въездов», - пояснил Антон Замков.

Эксперты отмечают, что инфраструктура государственной системы «Платон» на самом деле позволяет получать объективные данные для мониторинга ситуации во время пандемии коронавируса.

«Мы ежедневно передаем статистику в Минтранс России. Она может использоваться для анализа ситуации правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, оперативным штабом по мониторингу и контролю за распространением коронавируса и Минэкономразвития, - добавил управленец.

Ранее председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков сообщил, что российские ретейлеры готовы обеспечить запасы продуктов и сохранить каналы их доставки при любом развитии ситуации с коронавирусом. В минувшие три недели марта, по данным системы «Платон», более 30 тыс. грузовиков, которые принадлежат крупнейшим перевозчикам продуктового ретейла, ежедневно работают в высокоинтенсивном режиме. Даже в выходные дни! Пиковые значения пробега сравнимы с предновогодним периодом и в целом соответствует традиционному росту грузоперевозок весной - с марта по май.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Курс рубля на 26 марта 2020 года: доллар подорожал до 79,03, евро – до 86,18
Россиянам предложили давать эпидемнабор
Продавщица креветок на "мокром рынке" в Ухане была "нулевым" пациентом с коронавирусом
МИД направит в «Аэрофлот» списки россиян, планирующих вернуться в страну
Эксперты прогнозируют увеличение цен на смартфоны на 10-20 процентов
В Самарской области старших по дому попросят следить за самоизолированными
Минтруд пообещал с апреля применять повышенный размер оплаты больничных
В Электростали нашли изглоданное собаками тело младенца, обмотанное пуповиной
Управляющие компании отменят штрафы за неоплаченные услуги ЖКХ
Умер актер Сергей Смирнов, который озвучивал Ричарда Гира и Антонио Бандераса
Из-за переноса голосования по поправкам в Конституции 22 апреля будет рабочим днём
Правительство поручило полностью прекратить авиасообщение с иностранными государствами
Глава ВОЗ рассказал о шести способах для победы над пандемией коронавируса
Эпидемиолог рассказал о подготовке к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом в России
На Украине опасаются, что число жертв коронавируса может быть катастрофическим
«Он вторую неделю болеет каким-то ОРВИ»: Жена летчика Ярошенко говорит, что он не получает помощь из-за коронавируса
Поиски летчика пропавшего над Черным морем истребителя Су-27 продолжаются
Обвиняемый в нападении на мечети в Новой Зеландии признал вину в убийстве 51 человека
Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
В Китае выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом, все - ввозные
Трамп сомневается, что G20 утвердит общую стратегию борьбы с коронавирусом