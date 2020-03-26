«Вы гордость всей России» - Мишустин наградил Лаврова медалью Столыпина

На заседании правительства в четверг премьер Михаил Мишустин наградил министра иностранных дел Сергея Лаврова медалью П.А.Столыпина II степени. На днях главе МИД исполнилось 70 лет.

Лавров - главный «долгожитель» в правительстве. Он возглавляет МИД с 2004 года. По данным соцопросов, Лавров - один из самых любимых россиянами министров.

- Для нас большая честь работать с таким профессионалом, каким вы являетесь, которого знает и уважает весь мир, - обратился Мишустин к Лаврову.

Премьер отметил, что Лавров умеет «сохранять достоинство в самых сложных ситуациях и находить из них самый верный выход».

- Вы твердо, последовательно отстаиваете интересы России на мировой арене, вы гордость не только российской дипломатии, но и всей России, - сказал Мишустин.

- Служу России! - отчеканил Лавров, принимая награду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Михаил Мишустин: «Тех, кто отказывается соблюдать карантин, будем штрафовать!»

Правительство пришло к выводу, что заставить россиян соблюдать карантин по коронавирусу можно только с помощью кнута и пряника. Как заявил на заседании правительства в четверг премьер Михаил Мишустин, в основном люди «ответственно относятся к сложившейся ситуации». (подробности)