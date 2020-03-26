2020-03-26T12:59:00+03:00
Происшествия

Дело российского «Аум Синрикё» направляют в суд

Руководителя террористической организации ждет длительный срок в колонии, а его соучастники объявлены в розыск
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении организатора российского подразделения террористического сообщества «Аум Синрикё» Михаила Устьянцева.В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении организатора российского подразделения террористического сообщества «Аум Синрикё» Михаила Устьянцева.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении организатора российского подразделения террористического сообщества «Аум Синрикё» Михаила Устьянцева. Он обвиняется в создание террористического сообщества, в "целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма".

- По данным следствия, с 2010 по апрель 2018 года Устьянцев руководил российским структурным подразделением террористического сообщества «Аум Синрикё», деятельность которого запрещена решением Верховного суда России. Обвиняемый организовывал распространение среди жителей городов Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда религиозной доктрины, побуждающей рядовых адептов преподносить ему денежные средства, которые он передавал японским руководителям террористического сообщества «Аум Синрикё», тем самым финансировал терроризм, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Противоправная деятельность Устьянцева была пресечена во взаимодействии с органами ФСБ России 1 мая 2018 года при организации им очередного собрания адептов «Аум Синрикё».

По данным СК России в прокуратуру передается достаточная доказательственная база, которая ляжет в основу обвинения в суде. Устьянцева ждет суд и длительный срок в колонии. А его соучастники объявлены в розыск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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