В Японии казнили всех членов секты «Аум Синрикё»*

СЕГОДНЯ 06:15 2018-07-26T08:05:25+03:00

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В Японии состоялась казнь еще шести членов экстремистской секты «Аум Синрикё». Об этом сообщил источник в правительстве страны.

Как передает агентство Kyodo, власти привели в исполнение смертные приговоры всем, кого приговорили к этой мере наказания за совершение теракта - газовой атаки в токийском метро 20 марта 1995 года. Тогда сектанты распылили в пяти поездах подземки нервно-паралитический газ зарин. В результате погибли 13 человек, пострадали свыше 6,2 тысячи.

Казненные сегодня Сатору Хашимото, Тору Тойода, Кеничи Хироуз, Ясуо Хаяси, Масато Йокояма и Кадзуаки Окадзаки - были признаны виновными в причастности к одному или нескольким преступлениям секты. В частности речь идет о распылении газа в метро Токио, также распылении зарина в Мацумото (префектура Нагано) в 1994 году, и в убийстве адвоката, его жены и их сына в 1989 году.

Напомним, сайт «КП» сообщал о том, что 6 июля в Японии казнили лидеров секты «Аум Синрикё», в том числе основателя этой группировки Сёко Асахара, чье настоящее имя –Тидзуо Мацумото. Его задержали уже в конце мая 1995 года, а через девять лет вынесли смертный приговор. В сентябре 2006 года вердикт суда первой инстанции подтвердил и Верховный суд Японии.

«Аум Синрикё»* - неорелигиозная синкретическая террористическая экстремистская тоталитарная деструктивная секта. Запрещена во многих странах мира, в том числе и в Россиии.