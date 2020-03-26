2020-03-26T18:41:14+03:00
Общество

Коронавирус против благотворительности: как помочь тем, кто «на удаленке» всю жизнь

Пандемия COVID-19 за считанные дни приковала к себе внимание всего мира и спровоцировала глобальную панику. Под особым ударом – помощь детям с серьезными заболеваниями
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Анастасия Приказчикова, генеральный директор фонда «Подарок Ангелу»Анастасия Приказчикова, генеральный директор фонда «Подарок Ангелу»
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Вирус атакует благотворительность

На фоне пандемии коронавируса помогать детям с инвалидностью стало сложнее. Общемировая паника заставила людей все чаще выбирать выжидательную стратегию и не делать лишних, даже самых маленьких расходов на благотворительность.

Анастасия Приказчикова, гендиректор благотворительного фонда «Подарок Ангелу», показывает статистику пожертвований за текущий месяц. В середине марта их количество резко пошло на спад – реже и меньше стали жертвовать как рядовые граждане, так и социально ориентированный бизнес. По предварительным оценкам, поступления в фонд уже сократились в полтора раза.

«Хотя катастрофы еще не произошло, проблема с каждым днем ощущается все острее. Пандемия COVID-19 бросила вызов благотворительности в России. На фоне пандемического ажиотажа привлечь внимание к уязвимым группам населения стало совсем трудно. Сегодня уже ясно, что выживут только те некоммерческие организации, которые найдут новые способы взаимодействия с обществом и бизнесом. Пока сокращать объемы благотворительной помощи фонд не планирует, но средств на поддержку подопечных у организации уже меньше чем обычно.» – говорит Приказчикова.

Огай Кирилл, подопечный фонда

Огай Кирилл, подопечный фонда

Вся жизнь на удаленке

Фонд «Подарок Ангелу» с 2015 года помогает детям и взрослым с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Из-за проблем с самостоятельным передвижением многие из них подолгу не выходят из дома. Оставаться в четырех стенах приходится как из-за отсутствия доступной среды и приспособлений для прогулки (колясок, ходунков или отрезов), так и в силу тяжести заболевания.

Помочь, по мнению специалистов фонда, можно каждому, хотя помощь должна быть разной. «Если мы видим, что у ребенка хороший реабилитационный потенциал, то вкладываемся в физическую реабилитацию, добиваемся его двигательной самостоятельности. Если понимаем, что нужно все усилия направить на улучшение качества жизни, то закупаем специальную мебель и технику, создаем доступную среду дома. Главная цель – чтобы ребенку стало легче и счастливее жить», – рассказывает гендиректор фонда.

По официальным данным Минздрава России в стране насчитывается более 104 тысяч детей с ДЦП. Большинство из них ходят с большим трудом, плохо управляют верхними и нижними конечностями, испытывают проблемы с речью. Почти каждому требуются недешевые курсы физической реабилитации и регулярные занятия с логопедом.

Кроме того, семьям нередко приходится покупать дорогую специальную мебель, а также ортезы и моторизованные средства передвижения – без них труднее научить ребенка обслуживать себя самостоятельно. Для многих семей такие траты неподъемны.

Яцына Диана, реабилитолог

Яцына Диана, реабилитолог

Промедление тоже опасно – откладывать реабилитацию нежелательно. Да и домашние условия для жизни ребенка важно обеспечить с самого раннего возраста, чтобы инвалидность не лишала его детства и не препятствовала развитию. «Можно уйти на карантин, но поставить жизнь на паузу нельзя. Прямо сейчас кто-то из детей с инвалидностью учится правильно двигаться или принимать пищу с минимальной помощью взрослого. Помочь такому ребенку нужно сейчас, а не когда-нибудь потом, когда пандемия закончится. Бездействие опасно, поскольку вторичные осложнения редко заставляют себя ждать», – считает физический терапевт и ортезист кисти Диана Яцына, больше восьми лет работающая с детьми с двигательными нарушениями.

Оставаясь дома, не оставайтесь равнодушными

Чтобы не бросать свои семьи в беде, фонд «Подарок Ангелу» запустил кампанию «Оставаясь дома, не оставайтесь равнодушными». Ее уже поддержали Комсомольская Правда, Сноб, Sports.ru, Cinemood, Aviasales и другие.

Все собранные средства пойдут на комплексную помощь подопечным фонда: оплату физической и логопедической реабилитации, закупку специализированной одежды, техники и мебели. Кампания позволит избежать закрытия социальных проектов фонда – «IT-класс», в котором подростков с инвалидностью бесплатно учат основам программирования, и «Школа особенного родителя», в которой члены семей, воспитывающих детей с ДЦП, учатся не зависеть от специалистов и безопасно заниматься со своими детьми дома.

Присоединиться к кампании может каждый. Достаточно перейти на сайт фонда в раздел «На удаленке» и сделать посильное пожертвование. Там же можно узнать и подробности о кампании. Сегодня любой, даже небольшой вклад позволит кому-то не потерять во всемирной панике свою надежду на здоровое будущее.

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