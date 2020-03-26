Серия смартфонов HUAWEI P40 — новый этап развития мобильной фотографии

Новые устройства получили передовые технологии и новейшие камеры, расширяющие возможности мобильной фото и видео съёмки.

Серия HUAWEI P40 продолжает традиции линейки HUAWEI P, известной высоким качеством фотографий и видеороликов. Смартфоны серии HUAWEI P40 получили усовершенствованную систему фотокамер Leica, состоящую из трёх, четырёх или пяти фотомодулей в зависимости от модели. Крупный сенсор с диагональю 1/1.28 дюйма и размером объединённых пиксельных ячеек 2.44 нм захватывает еще больше света для еще более чётких снимков с низким уровнем шума даже при съёмке в условиях низкого освещения. Усовершенствованная перископная конструкция объектива позволила реализовать настоящий 10-кратный оптический зум – съемку с дальнего расстояния без потери качества. Все модели новой серии построены на базе процессора Kirin 990 5G и поддерживают высокоскоростную беспроводную связь в 5G-сетях и совместимы со стандартом Wi-Fi 6 Plus.

HUAWEI P40 Pro оснащен фронтальной камерой 32 МП и инфракрасной камерой для определения глубины сцены, которые обеспечивают работу автофокуса и имитацию эффекта боке. С ними можно делать не только селфи, но также осуществлять быструю разблокировку устройства через распознавание лица даже ночью.

В новых устройствах предустановлен собственный магазин приложений HUAWEI AppGallery, где можно скачать самые популярные сервисы международных и российских разработчиков.

В России можно оформить предзаказ на HUAWEI P40 Pro и HUAWEI P40 со 2 апреля 2020 года (при предзаказе в подарок предлагаются беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 3), а с 10 апреля смартфоны появятся в открытой продаже в фирменных магазинах HUAWEI и магазинах-партнерах. Рекомендованная розничная цена – 69 999 рублей для HUAWEI P40 Pro и 49 999 рублей для HUAWEI P40.

Два новых устройства на российском рынке будут доступны в мерцающем серебристом и черном цветах, в дальнейшем версия P40 Pro появится в продаже в насыщенном синем цвете.

На новых флагманах будет работать бесконтактная оплата HUAWEI Pay. В России HUAWEI Pay поддерживают «Газпромбанк» и «Россельхозбанк». Доступна с платежной системой Union Pay.