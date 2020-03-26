Как будут работать МФЦ в Москве: дистанционно или по записи

Стало известно, как будут работать МФЦ в Москве в условиях карантина. Многофункциональные центры "Мои документы" с 26 марта временно переходят на режим работы по предварительной записи. То есть попасть в офисы можно будет, но при условии, что горожанам нужны те услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

- Оформить полис ОМС, сделать расчет и перерасчет жилищно-коммунальных платежей, предоставить информацию жилищного учета, получить выписки из ЕГРН, услуги Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда можно только дистанционно — на порталах mos.ru, gosuslugi.ru и сайтах ведомств, - рассказали в мэрии Москвы.

Услуги, которые невозможно получить без личного присутствия заявителя, будут оказывать по предварительной записи на портале mos.ru.

- Это касается, например, оформления паспорта, регистрации рождения ребенка, регистрации по месту жительства, оформления водительского удостоверения, - рассказали в мэрии Москвы.

Забрать готовые документы можно будет в окнах приема центров госуслуг без предварительной записи. Посетителей просят не беспокоиться насчет безопасности, так как во всех офисах проводят дезинфекцию. А именно

Все мероприятия в центрах госуслуг отменены до особого распоряжения. Помещения офисов регулярно дезинфицируются. К тому же

сотрудники работают в медицинских масках, перчатках и с дезинфицирующими салфетками. К работе не допускаются специалисты с повышенной температурой тела, ее измеряют ежедневно перед приемом посетителей.

В центрах также подумали о москвичах и установили дозаторы с антисептиками для рук.

ВАЖНО

В Москве работает 131 центр госуслуг "Мои документы". Получить консультацию можно в единой справочной службе Правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77.

КОНКРЕТНО

Всего на сайте МФЦ можно оформить 87 услуг (на сайте md.mos.ru) среди которых:

- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

- государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество;

- выдача выписок из реестра федерального имущества;

- приватизация;

- информация об очередности граждан, состоящих на жилищном учете;

- оформление парковочного разрешения инвалида;

- ежемесячная компенсация отдельным категориям семей с детьми до трех лет на продукты питания;

- штрафы приставов;

- штрафы ГИБДД;

- оформление загранпаспорта с электронным носителем информации;

- другие.