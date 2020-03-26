«Магнит» поддержит 100 тысяч медиков

Для поддержки медицинских работников «Магнит» выпустит специальные скидочные карты с повышенным до 20 процентов уровнем начисления бонусов.

«Сейчас многие медицинские работники находятся в эпицентре борьбы с коронавирусом. Мы хотим поддержать этих отважных людей и дать возможность им и их близким приобретать товары рядом с домом на льготных условиях, - рассказал журналистам президент, генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг. - Если стандартная бонусные карты компании предполагают начисление от 0,5% до 2% от суммы в чеке в зависимости от объема совершенных покупок, то специально для медицинских сотрудников мы увеличили эту цифру до 20%».

В рамках проекта компания выпустит специальную версию бонусных карт. Они при поддержке Министерства здравоохранения России будут распределены среди медицинских работников. Планируется, что программа охватит не менее 100 тыс. сотрудников медицинских учреждений. В первую очередь карты получат сотрудники инфекционных больниц, терапевты, инфекционисты, вирусологи, сотрудники скорой помощи…

Уже в апреле медики, которые задействованы в работе по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, смогут воспользоваться особыми условиями программы «Магнита». С бонусными картами с каждой покупки в течение, как минимум, двух месяцев на счет владельцев будут начисляться бонусы в размере 20% от стоимости покупки в любом из форматов «Магнита». Один бонус равен одному рублю.

Бонусами можно будет оплатить до 100% стоимости следующих покупок во всех форматах семьи магазинов «Магнит» - «у дома», супермаркетах, дрогери (это - магазин, ассортимент которого представлен косметикой, бытовой химией, парфюмерией, средствами гигиены, хозтоварами) и аптеках. Особо отметим, что акция будет работать во всех 65 регионах присутствия компании.