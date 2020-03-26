Тайный жених Розы Сябитовой: почему сваха-миллионерша не выходит замуж за бойфренда

58-летнюю Розу Сябитову коллеги называют завидной невестой давно: в команде «Давай поженимся!» она единственная звездная «холостячка». Стройная моложавая женщина, приятная и интеллигентная в общении (экранный образ необходим для реализации роли свахи в телепроекте) давно уже заработала «подушку безопасности» на безбедную старость. У Розы есть квартира в Москве, она построила дом (а точнее сразу два) на своем загородном участке, заботливая мать обеспечила недвижимостью в столице взрослых детей.

Роза может себя позволить посещение салонов красоты, дорогие косметологические процедуры и пластические операции, следит за здоровьем и фигурой. А все потому, что зарабатывает больше миллиона рублей в месяц: ради этого много работает. Главная претензия к Сябитовой всегда была одна: «Сапожник без сапог! Почему у свахи не устроена личная жизнь?»

Мы не раз обсуждали эту тему с самой Сябитовой – она женщина умная, умеет придумывать такие истории о своей личной жизни, что СМИ потом цитируют ее хлесткие фразы и каждый раз новые «откровения». Показания Розы Сябитовой периодически чередуются: то с женихом-иностранцем она живет гостевым браком (летают периодически друг к другу для приятного времяпровождения), то никто ей не нужен (живет в свое удовольствие – ждет внуков), то вновь всплывает необходимость в крепком плече.

Первая свадьба Сябитовой — Розе здесь 23 года. Когда сын и дочь были маленькими, Сябитова стала вдовой и одна поднимала детей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Недавно мы обсуждали с Розой Сябитовой перспективы брака, и в интервью kp.ru сваха рассказала вот что: «В моем возрасте надо не замуж выходить, а наслаждаясь сегодняшним днем, дожидаться внуков. В основе семьи – дети и совместно нажитое имущество. Рожать я не буду, свое имущество с чужим объединять не стану. Поэтому мой выбор – гостевой брак!»

Со вторым мужем Юрием у свахи случился скандальный развод.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Имя бойфренда Роза Раифовна уточнять не стала: поэтому мы решили узнать – вдруг сваха связалась с женатым, поэтому и скрывает его. С коллегами на ТВ Сябитова не откровенничает. Отшучивается: «Если бы мне было 30 или хотя бы 40 лет, то может расстроилась, что рядом нет мужчины. А когда почти 60 – мужчина не является самоцелью».

Зато советы Роза дает, которые цитируют охотно: к примеру, своим ровесницам рекомендует не привыкать к молодым любовникам, потому что они все равно уйдут к молодым. Часто говорит, что не хочет спать со старым, и замуж за него не хочет: мол, он болеть часть будет…

Роза сейчас выглядит моложе, чем 10 лет назад.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Однако кавалер Сябитовой у все же есть, и теперь это не иностранец. Об этом рассказала нам знакомая Роза Раифовны, с которой та сотрудничала, когда была занята недавней стройкой дома: «Тот самый ее бывший Ринат – бизнесмен с Кипра, почти ровесник Розы Раифовны. Это про него она всем рассказывала: мол, гостевой брак устраивает. А потом, по ее словам, Ринат женился на молодой женщине. Так, как Роза Раифовна жила в одной стране, а он в другой – расстояние сделало свое дело. Как оно на самом деле – неизвестно. Этого Рината у нее на стройке в Подмосковье не видели. А вот другой ухажер появился, и красиво ухаживал. Неженатый бизнесмен! Не олигарх, не молодой, но на вид может чуть помладше нее. Роза Раифовна говорила, что мечтает о «рукастом» помощнике. Но только она никогда не признается в этих отношениях. Мол зачем? Начнут рыться в его прошлом, писать, искать фото бывших в социальных сетях… Ей не нужна такая реклама, и внимание. Потому что и так журналисты с радио, с ТВ, отовсюду звонят ей по пять раз в день за статьями и комментариями по самым разным поводам».

Сейчас Сябитова отрицает романы – ей хватает ежедневной рекламы своего имени-бренда в эфире «Давай поженимся!» А раньше она искала скандальной славы: девять лет назад Роза развелась со вторым мужем участником передачи «Давай поженимся!» Юрием Андреевым. Сябитова называла причиной развода ревность супруга, который провоцировал конфликты и поднимал руку на жену. А сам Юрий после развода утверждал, что свою Розочку не бил: мол, она придумала сочинить историю о том, как ее избил муж и пойти с ней на ток-шоу. А там, как известно и пиар, и гонорары…

Сейчас Роза Сябитова изменилась и ведет себя как респектабельная дама, пытаясь обеспечить новую безупречную репутацию.