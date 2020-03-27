2020-03-26T22:01:18+03:00
Телевизор

Чихаем весело

На фоне пандемии Первый запустил дневную программу
Валентина ЛЬВОВА
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Кадр из передачи "Проверено на себе" Первого канала.Кадр из передачи "Проверено на себе" Первого канала.
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- Абитаева, голубушка, моя инфекция на каблучках! - обратился к своей партнерше ведущий новой программы. - Не кажется ли тебе, что мир охвачен паникой?

Дело было днем, в передаче «Проверено на себе». На пестром фоне имени рекламы первых пылесосов XX века мужчина и женщина пытались создать полезное шоу для потребителя. Иногда в кадре появлялись комиксовые блямбы. Какие-нибудь плохо нарисованные кляксы с лучиками, внутри которых было написано: «О как!», «Улет!», «Отлично!».

Вся эта детская «милота» была посвящена коронавирусу. Не тому, по каким принципам выбирать зубную пасту и стоит ли корябать тефлон вилкой. И не лайфхакам нового непуганого поколения, которое впервые узнало, как чистить картошку или выявлять: вкрутую сварено яйцо или всмятку? И да, мир охвачен паникой, так что искать позитив в смешных видео и глупых шутках про «инфекцию на каблучках» немножко странно.

Ведущий Владимир Маркони рассказал в эфире еще про то, как он ехал в вагоне метро, чихнул, и все разбежались. Так что чихайте в метро, если хотите занять сидячее место. (Ха-ха, над этой шуткой мы уже отсмеялись три недели назад.) Далее ведущий сообщил, что он может чихать по 20 раз, особенно ярко это выходит в момент съедания помидора, и как-то господин Маркони пережил температуру 37,2.

- Практически рожал, - отметила партнерша.

Тут новое «ха-ха»: про это смеялись еще на заре Comedy Woman.

Потом зрителю показали, как убегает кошка от чихнувшей девушки, как мчится куда-то Том из мультфильма «Том и Джерри», как Гарик Сукачев в ванной поет песню «Моя бабушка моет руки, руки моет бабушка моя!»

Продираться через все это было сложно, но мне хотелось экспертов послушать. Хотя в чем они были экспертами, понять сложно. Мне лично не удалось.

Парень, который что-то действительно проверил на себе, был один. Он три недели назад вернулся из Таиланда, там встречался с людьми самых разных национальностей. И решил сделать тест на коронавирус в Москве. И его футболили по четырем инстанциям, от Роспотребнадзора и поликлиники по месту жительства до какого-то центра по сдаче анализов. А потом обратно. Молодой мужчина был дотошным. К счастью, он был еще и здоровым. Он походил по кругу, все зафиксировал на камеру, выложил в интернет. Часть экспертов программы тут же поставила парню в вину, что:

А) он отвлекает людей понапрасну;

Б) он здоров;

В) он нагнетает негатив.

Одна из экспертов в связи со сложившейся ситуацией так и сказала: «Единственное - не хочется паники, стресса». Да кому же хочется? Вот в программе шарики надувают, чтобы легкие тренировать. Или вдыхают в нос, а выдыхают через колпачок от шариковой ручки. И в Роспотребнадзоре внезапно стали брать трубку уже через 14 секунд, а не никогда, всего-то пара недель прошла. «Есть результат!» - среагировала яркая пошлая комиксовая нашлепка на экран. Новая нашлепка на экран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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