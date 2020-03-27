Владислав Иноземцев: Оптимистичный прогноз сейчас - это падение нашей экономики на 3%

Пережив достаточно благополучно 2019 год, российская экономика столкнулась с одним из самых масштабных вызовов в своей истории. Эпидемия коронавируса, парализовавшая мировую экономику, и падение цен на нефть, спровоцированное распадом соглашения ОПЕК+, нанесли серьезный удар по корпоративным и государственным финансам.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ СНИЗЯТСЯ НА 4% ИЗ-ЗА ДЕШЕВОЙ НЕФТИ

По первым оценкам, выпадающие доходы бюджета могут достичь 3 трлн рублей. Однако, на мой взгляд, это лишь первый удар, который обусловлен сокращением нефтегазовых доходов (в 2018 - 2019 годах они составляли около 9 трлн рублей ежегодно). В прошлом году экспорт нефти, газа и нефтепродуктов составил $267 млрд, или почти 17 трлн рублей. В 2020-м экономика недополучит около половины этой суммы - и та часть, которая достанется не бюджету, а бизнесу и гражданам, сократится сильнее уходящей в казну. Поэтому упадет поступление налога на прибыль; регионы недополучат поступления НДФЛ; и, что еще важнее, сократится выручка частного бизнеса, обслуживающего население (торговля, общественное питание, остальная сфера услуг). Падение доходов бюджета я бы оценил в 4 - 4,2 трлн рублей, сокращение реальных доходов населения - в 3 - 4%.

ВИРУС МОЖЕТ ОТНЯТЬ РАБОТУ У КАЖДОГО ДЕСЯТОГО

Однако есть и фактор коронавируса. Хотя отечественная экономика не остановилась из-за эпидемии - у нас не введен всеобщий карантин, работает транспорт, не закрыты государственные учреждения, рестораны, - но многие сектора (авиаперевозки и прочий транспорт, гостиничный и туристический бизнес, индустрия развлечений) затронуты очень сильно. Эти отрасли не приносят значительных поступлений в бюджет, но в них занято до 10% рабочей силы; последуют увольнения, сокращение зарплат и банкротство массы компаний и индивидуальных предпринимателей. При этом нужно отдавать себе отчет, что падение курса рубля вызовет ускорение роста цен (до 6 - 7% по итогам года) и повышение кредитных ставок (последнее сократит спрос на жилье и товары длительного пользования, в основном продающиеся в кредит).

В 2021 ГОДУ СПАД МОЖЕТ УСКОРИТЬСЯ

Перед правительством встанет (и уже стоит) дилемма: оказать экономике и населению массированную помощь или лишь «исполнить свои обязательства», покрыв дефицит бюджета из резервов и позволив предпринимателям и гражданам разбираться со своими проблемами самостоятельно.

Второй вариант, мне кажется, пока более реалистичен. Даже в этом случае ФНБ, в котором сейчас находится $124 млрд (с учетом девальвации - около 10 трлн рублей), будет израсходован на 35 - 40% (учитывая, что курс рубля в течение года будет продолжать умеренно снижаться). На большее власти не готовы пойти - тем более что Банк России пока не намерен ни снижать процентную ставку, ни вливать в экономику значительные средства. Однако в этом случае - даже если цены на нефть вырастут до $40 за баррель в среднем по году - в 2021 г. нас ждет ускорение спада. В первом варианте расходы будут выходить за «пределы возможного»: в 2008 - 2009 гг. власти осуществили меры поддержки экономики, обошедшиеся казне в 13,8% ВВП, а уже сейчас не страдающие от дешевой нефти западные страны выделили на борьбу с кризисом от 9 до 14% ВВП. В ФНБ, повторю, лишь около 9% ВВП.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

На мой взгляд, сегодня крайне важными выглядят следующие меры:

1. Компенсация предприятиям, простаивающим из-за распоряжений властей (туристическим и авиакомпаниям, кинотеатрам, магазинам, фитнес-центрам и т. д.) фонда оплаты труда в полном размере в ближайшие месяцы.

2. Отмена налогов для компаний, чья выручка упала на 50% и более.

3. Единовременная финансовая помощь пенсионерам в размере дополнительной пенсии.

4. Субсидирование ставок по ипотечным и потребительским кредитам и (вероятно) списание или реструктуризация части кредитов, взятых наименее платежеспособными гражданами.

5. Разумной выглядела бы отмена НДФЛ на доходы в размере минимальной заработной платы и организация адресной помощи малоимущим гражданам через систему продовольственных талонов (в целом вся такая программа обойдется не менее чем в 3 - 4 трлн рублей).

Все эти меры не могут быть профинансированы за счет ФНБ - и это говорит о том, что (как и в западных странах) неизбежно задействование Центробанка и его возможностей. Сегодня, на мой взгляд, не важно, откуда будут взяты деньги - из ФНБ или за счет кредитования бюджета Банком России, - итог будет тот же самый: выполнение бюджетных обязательств. Оно не вызовет ускорения инфляции - тем более что спрос в условиях падения доходов не будет разгонять цены. Средства же ФНБ могли использоваться (в сумме до 3,5 - 4 трлн рублей) именно на финансирование экстренных мер, вызванных влиянием эпидемии и падения нефтяных цен на бизнес и население. Такая стратегия позволила бы мобилизовать в этом году до 8 трлн рублей и сделала бы поддержку экономики сопоставимой с обеспечиваемой в развитых странах.

В 2018 - 2019 годах правительство обеспечило профицит бюджета и низкую инфляцию. Это позволяет мобилизовать как накопленные резервы, так и возможности Центробанка. Только если использовать оба этих инструмента, спад в российской экономике будет не ниже 2 - 3% ВВП, а также появятся условия для возобновления роста в последующие годы.