Молодым и бедным повысят выплаты по больничным

Начиная с апреля в России скорректируют порядок выплат по больничным листам.

Теперь будет установлена минимальная планка для расчета пособия на месяц - не ниже МРОТ (12 130 рублей), рассказал министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

Поддержать заболевших россиян в своем обращении к нации предложил Владимир Путин. Он заявил, что несправедливо, когда «сотрудники, прежде всего молодые, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу».

Напомним, в России действует система, при которой оплата больничного осуществляется с коэффициентом от 60% до 100%. Причем максимальный коэффициент могут получить люди, чей рабочий стаж превышает 8 лет. Также при выплате больничных листов учитывается средний заработок за последние два года.

В Минтруде заявили, что повышение выплат по больничным коснется 2,3 млн россиян. На эти цели из бюджета дополнительно выделят 7 млрд рублей.

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