2020-03-27T15:25:34+03:00
Экономика

Фонд Росконгресс и АО «Банк Интеза» подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны объединяют усилия по поддержке целого ряда секторов экономики
Поделиться:
Фото фонда РосокнгрессФото фонда Росокнгресс
Изменить размер текста:

Фонд Росконгресс и АО «Банк Интеза» подписали соглашение о сотрудничестве. В момент, когда мировая экономика оказалась под угрозой рецессии, стороны объединяют усилия по поддержке целого ряда секторов экономики. Cоглашение предполагает информационное и экспертное взаимодействие для реализации инвестиционных и бизнес-проектов на внутреннем и внешнем рынках, а также содействие в возможном привлечении финансирования в проекты, реализуемые на территории России. Подписи в документе о сотрудничестве поставили председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и председатель совета директоров АО «Банк Интеза» Антонио Фаллико.

Первым шагом в выполнении соглашения станет создание постоянно действующего проектного офиса. Он займется разработкой дорожной карты двустороннего взаимодействия, формированием перечня проектов и определением приоритетных направлений сотрудничества.

«Фонд Росконгресс и Банк Интеза имеют значительные и взаимодополняющие компетенции для эффективной реализации инвестиционных и деловых проектов российских и международных компаний – партнеров Фонда Росконгресс. В своей деятельности мы отдаем высокий приоритет работе по привлечению иностранных прямых и портфельных инвестиций в экономику Российской Федерации и содействию успешной реализации национальных проектов. Подписание соглашения стало логичным шагом в продолжении наших партнерских отношений и мерой взаимной поддержки в текущих экономических условиях», – сказал Александр Стуглев.

«Оба партнера прекрасно дополняют друг друга. Российский Банк Интеза входит в состав ведущей в Италии и одной из крупнейших в еврозоне банковских групп Интеза Санпаоло, опирающейся на почти 500-летнюю историю. Мы обладаем уникальными возможностями и опытом банковской работы на российском и международном рынках, финансового сопровождения инвестиционных проектов и готовы стать точкой роста для их реализации. У нас открываются хорошие возможности в партнерстве с Росконгрессом – координатором в области иностранных инвестиций и крупнейшим организатором международных мероприятий в области инвестиционной и внешнеторговой деятельности в России», – отметил Антонио Фаллико.

СПРАВКА

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сергей Лавров по телефону обсудил с Ле Дрианом ситуацию по борьбе с коронавирусом
За работавшими с "коронавирусными" пациентами врачами установят наблюдение
Глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом
Глава МЧС призвал россиян быть бдительными на нерабочей неделе
Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса
В Ленобласти объявили конкурс #ленинградскийдомосед
ЦБ ограничил максимальную комиссию для онлайн-покупок
Британские визовые Центры в России будут закрыты до 5 апреля
"Победа" приостанавливает все полеты до 31 мая
Комитет Госдумы по труду рекомендовал принять проект о повышении оплаты больничных
ЦБ рекомендовал банкам перейти в «новогодний» режим на следующей неделе
Роструд сообщил об условиях нерабочей недели для находящихся в отпуске
Премьер Великобритании Джонсон заявил, что заразился коронавирусом
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом
Стало известно, как поменялась загруженность дорог в Москве на фоне коронавируса
Перенос ЕГЭ 2020 из-за коронавируса: экзамены начнется 8 июня
Песков подтвердил, что был на дне рождения Аллы Крутой, но не виделся там со Львом Лещенко
В Кремле подтвердили один случай заражения коронавирусом в администрации президента
В Череповце у двух человек предварительно диагностирован коронавирус
Почти 20 тысяч пенсионеров Якутии уже получили социальную помощь за самоизоляцию
Президент Лиги защиты пациентов рассказал, кому можно не сдавать тест на коронавирус
ГИБДД РФ объявило в розыск более 80 тысяч машин умерших россиян
Футболист очнулся после трехлетней комы
Психологи рассказали, как справиться со страхом перед коронавирусом