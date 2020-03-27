5 главных правил экологичного карантина

Предстоящая неделя объявлена нерабочей специально для того, чтобы россияне оставались дома. Эта мера необходима, чтобы сократить скорость распространения коронавируса в стране. Но даже перед лицом такого вызова, как эпидемия опасного заболевания, не стоит забывать и о благополучии нашей планеты. А между тем известно, что сидя дома, человек потребляет больше воды, еды, расходует больше чем обычно чистящих средств — все это в комплексе может оставить очень внушительный экологический след.

Приведем пять простых правил, которые позволят нам минимизировать вреэ для окружающей среды от дополнительной недели каникул в России:

1 — Не покупайте слишком много еды.

Отправляясь в супермаркет, чтобы сделать запасы провианта, оцените свои аппетиты здраво. Постарайтесь не покупать 10 пачек гречневой крупы, если не уверены, что съедите ее всю. Остатки пищи, которые вы не съедите, неминуемо попадут на свалку, и будут гнить, выделяя метан. Кроме того, большая часть продуктов упакована в полиэтиленовые или пластиковые пакеты, которые рискуют отправиться на свалку, даже не будучи распакованными.

2 — Отправляясь за продуктами, возьмите с собой сумку — шоппер или обычный городской рюкзак. В него можно сложить купленные продукты, не покупая полиэтиленовый пакет.

3 — Постарайтесь отказаться от продуктов в пластиковой упаковке, на которое не стоит маркировка «вторсырье», или снизить количество таких покупок до минимума.

4 — Сортируйте мусор. Органические отходы и неперерабатываемый мусор выносите по мере накопления, а вот пластиковые бутылки с маркировкой, стекло, бумагу и опасные отходы — вроде лампочек и батареек, складывайте отдельно. Когда закончится карантин, все это можно будет отнести в пункт приемки вторсырья и сдать на переработку.

5 — Используйте меньше воды. Это легко сделать даже когда вы принимаете душ или моете посуду — просто закрывайте кран, пока намыливаете.