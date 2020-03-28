Москву продезинфицируют безопасно для жителей

В субботу улицы, дворы и другие общественные пространства столицы обработают специальными дезинфицирующими средствами. Они призваны предотвратить распространение коронавирусной инфекции, полностью безопасны для человека и имеют рекомендацию Роспотребнадзора, сообщили столичные власти. Дезинфекционные мероприятия начнутся во второй половине дня, уточнили в мэрии.

Заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков рассказал, что предприятия Комплекса городского хозяйства проведут масштабную обработку дезинфицирующими препаратами проезжей части, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

Заммэра также добавил, что в Москве принимаются беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса. Тщательную обработку специальными дезинфицирующими средствами проводят, например, в подземных пешеходных переходах и остекленных пешеходных путепроводах. Кроме того, обрабатываются и другие объекты.

Дезрастворы применяются уже очень давно во всех медицинских учрежденияхФото: Иван МАКЕЕВ

«Специалисты Комплекса городского хозяйства дезинфицируют подъезды, где зафиксированы случаи инфицирования и в которых проживают люди, находящиеся на двухнедельном карантине, - сообщил Петр Бирюков. - В таких подъездах протираются перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники, выключатели. В остальных московских подъездах чаще проводится регулярная влажная уборка».

Что касается используемых для дезинфекции препаратов, то они не представляют опасности для здоровья горожан, подчеркнул глава департамента ЖКХ города Москвы Александр Соловьев.

В Москве принимаются беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса.Фото: Иван МАКЕЕВ

«Это абсолютно безопасно, дезрастворы применяются уже очень давно во всех медицинских учреждениях просто для дезинфекции любых покрытий. Для человека никакой угрозы они не несут», - заверил Соловьев, добавив, что решения о повторных дезинфекциях будут приниматься городскими властями исходя из требований ситуации.

Он также рассказал, что все коммунальные службы города в настоящее время работают в усиленном режиме.

«Это касается и объектов ТЭК, и объектов ЖКХ. Могу сказать, что была проведена необходимая работа и оптимизация — например, отправка на удаленку прежде всего административно-управленческого персонала. Что касается работников, занятых коммунальными работами и объектами ТЭК, то их бригады находятся в усиленном режиме работы», - отметил глава городского департамента ЖКХ.