«Иванушки International» и мурчание кота под томик Оруэлла: Что чаще всего слушают и читают россияне на удаленке

Этот мир больше не будет прежним. Каким мы из него выйдем — пока непонятно. Кто догадается раньше всех, тот и сорвет куш. А пока первые результаты начинают подводить нейронные сети — даром, что Россия как минимум неделю провела на карантине из-за пандемии коронавируса. Анализ Яндекса и крупнейшего книжного сервиса Литрес показал, какие музыкальные предпочтения в эти дни существуют и какие книги наш народ стал перечитывать чаще.

Работа на удаленке — не такой уж и веселый труд. Хоть не надо никуда ездить и холодильник рядом, пребывание под домашним арестом не очень положительно воздействует на психику. Иногда хочется ползти на стену. И в этих условиях, конечно, спасительным бальзамом становится музыка. Которая и жить, и работать помогает. Какая? Беспроигрышные ностальгические шлягеры.

От «Иванушек» до гимна РФ

- Пользователи отметили, что придать сил и настроиться на работу им особенно помогают любимые треки, - сообщили в «Яндекс.Музыке». - Среди них хиты 1990-х и начала 2000-х: от «Mr. Brightside» The Killers и «Zombie» The Cranberries до хитов нулевых от Валерия Меладзе, Бритни Спирс, «Иванушек International» и группы «Руки вверх!». Кстати, настроение россиянам поднимают не только песни, но и звуки. В топе звук банкомата, отсчитывающего банкноты, и мурчание котика.

Котик и денюжки — что может быть более витальнее и приятнее? Иногда запертые дома слушатели врубают треки, которые помогают представить себя супергероем. Гимн России или саундтрек к «Рокки».

- Самым мотивирующим был назван саундтрек к фильму "Рокки 3" - Eye of the Tiger группы Survivor, - напоминает компания. - Еще в списке оказались Don't stop me now группы Queen, It's my life Bon Jovi и I will survive Глории Гейнор. Пользователи также отметили, что решительности им добавляют саундтреки к бондиане и супергеройским фильмам, а также гимн РФ.

Третий блок популярных мелодий — это приятный инструментал. Тут в списке самых востребованных треков фигурирует и классика, и музыка современных композиторов — Людовико Эйнауди, Роберто Каччапалья, Макса Рихтера и Мишу Мищенко. Сосредоточиться помогает также шум дождя, морских волн, леса и потрескивание горящих в камине дров.

Оруэлл и коучинг — наше все

В библиотеку и книжный магазин во время эпидемии не набегаешься. Поэтому немудрено, что россияне чаще стали обращаться к электронным версиям книг. Гигант на этом рынке «ЛитРес» также проанализировал запросы читателей в России в первую неделю карантина с 17 по 23 марта (на сервисах ЛитРес, MyBook и ЛитРес: Библиотека).

Выяснилось, что было скачано на 142% больше бесплатных книг, чем за предыдущую неделю, а продажи подписки выросли на 68%.

Пока что среди жанров уверенно лидирует нон-фикшн литература, среди отдельных произведений – роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984», «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Синсеро и «Суперпамять за семь шагов» Андрея Сафронова.

Больше всего читают крупные города: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Ростов-на-Дону, Мурманск, Пермь и Томск.

В первую неделю кризиса, видимо, взволнованные бесконечным количеством статей, новостей, интервью, научных обзоров и сообщений в востапе граждане чаще чего читали бесплатную версию книги «Суперпамять за семь шагов» Андрея Сафронова. Чемпион по запоминанию делится полезными навыками, используя свой богатый опыт.

Чаще всего за деньги пользователи качали еще одно произведение, связанное с саморазвитием: «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Синсеро — американской писательницы и автора мотивационных бестселлеров № 1 по версии The New York Times.