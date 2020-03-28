Что будет с банками, если все россияне уйдут на кредитные каникулы

Президент, правительство и ЦБ рекомендуют банкам быть лояльнее к заемщикам. Во время кризиса те смогут получить кредитные каникулы, если попадут в трудную ситуацию. Конкретный механизм реструктуризации каждый банк будет разрабатывать самостоятельно. Но ясно одно - банки могут получить массовые неплатежи по кредитам. К чему это приведет?

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ЕСТЬ

Общая задолженность россиян перед банками составляет 17,9 трлн рублей. Из них просроченная - всего 4,3%. Эта цифра в ближайшие месяцы будет расти. Но у банков за последние годы скопилась большая подушка безопасности. К примеру, чистая прибыль всего банковского сектора за прошлый год составила рекордные 1,7 трлн рублей. Центробанк методично ужесточал нормативы для банков. В итоге у них накопились большие резервы.

- Даже в максимально негативном сценарии достаточность капитала банковской системы снижается незначительно и будет по-прежнему далека от минимальных нормативных значений, - подсчитали на днях в рейтинговом агентстве «Национальный кредитный рейтинг».

Большинство экспертов прогнозируют, что в этом году у банков снизится прибыль, но она все равно будет. Хотя и не у всех.

ЦЕНТРОБАНК ПОМОЖЕТ

Цифра по чистой прибыли в банковском секторе - общая. Не все банки работают в плюс. И не все чувствуют себя прекрасно. Поэтому у некоторых кредитных организаций могут возникнуть проблемы.

- Скорее всего, это коснется тех, кто активно выдавали потребительские кредиты без обеспечения, - говорит Сергей Суверов, главный аналитик «БКС-Премьер». - Но в этом случае ЦБ будет оперативно реагировать: смягчать обязательные нормативы для банков и делать денежные вливания в те банки, которые попадут в трудную ситуацию.

- Россия, с финансовой точки зрения, сегодня островок стабильности и уверенности в себе. Надвигающаяся волна кризиса принесет много сюрпризов, но обвала системы не будет. Наши банки сегодня устойчивы, их ликвидность зашкаливает, им даже не потребуется что-то добавлять, - уверен инвестбанкир Сергей Васильев.

В крайнем случае ЦБ сможет применить механизм санации (то есть финансового оздоровления). В последние годы он был использован не раз. К примеру, на спасение нескольких крупных банков ЦБ потратил больше триллиона рублей. В итоге никаких последствий для клиентов не было. Такой же метод можно будет использовать и на этот раз.

ВКЛАДЧИКИ НЕ ПОСТРАДАЮТ

Примечательно, что свободных денег, лежащих в банках, у россиян почти в два раза больше, чем общая задолженность всех заемщиков. На вкладах сейчас, по данным ЦБ, - больше 31 трлн рублей. Не пострадают ли вкладчики? Это исключено, считают эксперты.

- У нас продолжает действовать Агентство по страхованию вкладов (АСВ), - говорит Сергей Суверов. - В случае отзыва лицензии оно выплачивает до 1,4 млн рублей каждому вкладчику.

При этом деньги вернут не только физическим лицам, но и малому бизнесу, у которого в банке был текущий счет: индивидуальным предпринимателям и владельцам ООО. Потолок выплат тот же самый - 1,4 млн рублей.

Напомним, АСВ было создано в 2004 году. За это время лишилось лицензий больше 500 банков. На выплаты 4,2 млн вкладчиков было потрачено два триллиона рублей.

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