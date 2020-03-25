2020-03-25T18:53:47+03:00
Экономика

Каникулы по кредиту в связи с коронавирусом в 2020 году: Кто получит

В связи с коронавирусом в 2020 году финансовые организации предоставят каникулы по кредиту. Рассказываем, кто получит отсрочку в шесть месяцев
Евгений БЕЛЯКОВ
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Каникулы предоставят как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.Каникулы предоставят как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам 25 марта обозначил меры, которые помогут пережить период пандемии коронавируса в 2020 году. В их числе каникулы по кредиту, которые будут составлять шесть месяцев.

- Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. О чем идет речь. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций, - заявил президент.

Кстати, частично этот механизм уже работает. Еще в конце июля прошлого года вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Его суть в том, что любой заемщик может один раз в течение срока кредита получить отсрочку по платежам банку - максимум на полгода. Нововведение касается всех договоров - как новых, так и действующих. Есть лишь два ограничения.

Во-первых, жилье, на которое оформлен залог, должно быть единственным. Во-вторых, заемщику необходима веская причина. В частности, трудная жизненная ситуация: потеря кормильца, временная нетрудоспособность, признание инвалидом I или II группы, увольнение, снижение семейного дохода больше, чем на тридцать процентов и рост доли платежа по ипотеке выше пятидесяти процентов от доходов семьи, рождение детей и снижение доходов более чем на двадцать процентов.

Скорее всего, такой же порядок распространят в нынешних условиях и на потребительские кредиты.

- Шесть месяцев - это нормальный срок, чтобы вырулить из пандемии, - считает Наталья Смирнова, независимый финансовый советник. - Но если что, его всегда можно продлить. Для банков такие каникулы - это проблемный период, потому что какое-то время у них не будут идти поступления. Но у них достаточные резервы, чтобы справиться с этой ситуацией.

Обращение Путина в связи с коронавирусом: полная версия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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