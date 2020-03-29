Шахматисты доиграют матч претендентов в этом году

На прошлой неделе в России были отменены или прерваны все спортивные соревнования. Дольше всех продержались шахматисты, которые играли за право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Но 26 марта претендентский матч в Екатеринбурге был остановлен ровно посередине, после семи туров. ФИДЕ в своем заявлении сообщило, что правительство РФ прерывает воздушное сообщение со всеми странами и без гарантии безопасного возвращения всех участников по домам турнир дальше проводить нельзя.

На самом же турнире все меры безопасности были приняты. Всем восьмерым участникам дважды в день мерили температуру. Гроссмейстеров еще перед началом турнира отделили от зрителей, которые могли следить за партиями онлайн при помощи известных комментаторов.

Правда, экс-чемпион мира Владимир Крамник сразу отказался комментировать такой матч. Да и сами гроссмейстеры находились не в лучшем расположении духа. Самый старший их Владимир Грищук и вовсе сказал, что в такой обстановке матч продолжать нельзя:

«Я нахожусь в ужасном состоянии, мне совсем не хочется играть. Эта атмосфера… Весь персонал в масках, даже охранники. Для меня очень тяжело за этим наблюдать, не хочу здесь находиться, играть партии», - говорил Грищук, который, кстати после семи туров шел на четвертом месте.

После отмены матча Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сказал, что матч будет точно доигран в этом году. Место и сроки будут названы позднее, когда обстановка с пандемией стабилизируется.

А вот как прокомментировал остановку матча чемпион мира Магнус Карлсен, который ждет своего соперника.

- Мне кажется, проведение семи туров что-то да значит. Мы хотя бы попытались, в эти дни это имееет значение. Те, кто сразу призывал отменить турнир, могут сказать: «Я же говорил». Но организаторы сделали все возможное.

Турнир претендентов. Положение после 7-го тура, после чего он был прерван

1. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 4,5

2. Ян Непомнящий (Россия) – 4,5

3. Аниш Гири (Нидерланды) – 3,5

4. Александр Грищук (Россия) – 3,5

5. Ван Хао (Китай) – 3,5

6. Фабиано Каруана (США) – 3,5

7. Дин Лижэнь (Китай) – 2,5

8. Кирилл Алексеенко (Россия) – 2,5