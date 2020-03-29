Коронавирусу назло: певица Zivert дает большой бесплатный концерт.

Хит «Никаких больше вечеринок» группы Cream Soda, взорвавший танцполы страны прошлой осенью, обернулся мрачным пророчеством. Заядлые тусовщики сидят по домам. Артисты, у которых разом не стало ни концертов, ни съемок, бодрятся в инстаграме. Но всем все равно тоскливо, конечно. И страшно: заболевших «короной» все больше с каждым днем. Взбодрить россиян как следует решила модная российская певица Zivert. В воскресенье, 29 марта в 18.00 мск, она даст полноценный концерт в прямом эфире. Не одна споет на кухне, как сейчас делают многие звезды в инстаграме, а вдарит как следует вместе с танцорами и музыкантами. Все будет так же, как бы она это сделала на стадионе в докоронавирусную пору, но только в онлайне.

Трек-лист будет состоять из хитов последнего альбома «Vinyl #1» и сингла ЯТЛ. К трансляции смогут присоединиться подписчики видеоплатформы Premier (на сайте Premier.one или в приложении для мобильного телефона/планшета или SmartTV) из любой точки России. Платить не нужно: с прошлой недели Premier открыл бесплатным доступ к контенту производства холдинга «Газмпром-медиа».

- Я решила хотя бы виртуально побыть рядом с вами, - говорит Zivert. - Думаю, что музыка и танцы – это то самое, что нам сейчас нужно для того, чтобы не падать духом и находиться в приподнятом настроении.

Юлия (так зовут певицу, а Зиверт, кстати, ее настоящая фамилия) шутит, что плюсов в онлайн-концерте хоть отбавляй:

- Не нужно стоять в очереди на вход, не нужно стоять в очереди в гардероб, достаточно просто в удобной пижамке с кружечкой пряного какао присесть на диванчик и зайти на Premier.

Концерт Zivert. Платформа Premier, 29 марта, 18.00 мск.

Фото: Предоставлено Premier