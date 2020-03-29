В «Орле и Решке» покажут мир до карантина

В советские времена ездить за границу могли единицы. Советские граждане познавали мир глазами Юрия Сенкевича, ведущего программы «Клуб путешественников». А теперь, похоже, тревел-шоу приобретают еще большее значение. Поехать ведь никуда нельзя совсем никому. А программы снимаются заранее - многие из них успели запастись «консервами» в мирные, докоронавирусные времена. У «Орла и Решки» и вовсе свежий премьерный сезон наготове. Называется он «Безумный уикэнд», и вести его будут свежие лица - блогеры Юлия Коваль и Ян Гордиенко. В их поездках все будет с изрядной безуминкой.

«Это будет сумасшедший сезон трэвел-шоу: безумно дорогие города, экстремальные аттракционы, безумные традиции, безумный транспорт, безумная еда и, конечно, безумные траты, - рассказали «КП» на канале.

Яну достанется золотая карта - он прыгнет с самой высокой башни города. Фото: предоставлено телеканалом "Пятница"

Ведущие тоже вполне себе безумные — они постарались попробовать все то, на что не хватило духу у ведущих предыдущих сезонов.

«Такой тур вам не предложит ни один туроператор!», - хвастается Ян Гордиенко и теперь с ним, конечно, никто спорить не будет. А Юлия о своих впечатлениях от съемок говорит лаконично и доходчиво: «Я чуть не умерла».

А Юле со своими ста долларами отправится «в народ» и покажет зрителям главные достопримечательности города. Фото: предоставлено телеканалом "Пятница"

В первом выпуске новые ведущие отправятся в Лас-Вегас. Яну достанется золотая карта - он прыгнет с самой высокой башни города, займется дайвингом с акулами. А Юле со своими ста долларами отправится «в народ» и покажет зрителям главные достопримечательности города.

«Пятница!». «Орел и Решка». Безумный уик-энд. Понедельник, 30 марта/19.00.