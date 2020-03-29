Кадастровые работы для дачников могут подешеветь в десять раз

Правительство одобрило законопроект, по которому будет проще и дешевле разрешить все земельные споры внутри садового товарищества, а также узаконить (если у владельцев есть такое желание) всю понастроенную там недвижимость. СНТ смогут по собственной инициативе заказывать комплексные кадастровые работы. Смысл таких работ в том, что границы участков и местоположение домов во всем товариществе устанавливаются «оптом», по одному документу. Что позволяет разом решить все споры и при этом резко снижает стоимость таких работ для конкретного садовода.

Как пояснила журналистам заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, до сих пор наведение порядка с границами в садовых товариществах превращалось в многолетнюю нерешаемую бюрократическую процедуру. Это приводило к продолжительным земельным спорам и ошибкам к госреестре.

Действительно, сейчас каждый владелец участка, если, например, он хочет зарегистрировать построенный на нем дом, или продать свою дачу, для чего привести в порядок документы, заказывает кадастровые работы (межевание, техплан дома) в индивидуальном порядке. Стоимость только уточнения границ скромных шести соток редко бывает ниже 10 тысяч рублей (может быть и выше — в зависимости от региона). Примерно в такую цену обходится и техплан дома. А главная беда в том, что, заплатив эти немалые деньги, дачник нередко обнаруживает, что теперь ему еще и предстоят разборки с соседями: кадастровые инженеры как-то так уточнили границы, что участки накладываются друг на друга.

Комплексные кадастровые работы для всего садового товарищества или коттеджного поселка можно проводить и сейчас. Но, по нынешнему законодательству, их должны заказывать муниципалитеты (за свой счет). В этом случае работы садоводам обходятся вообще бесплатно, но беда в том, что наведение порядка с границами участков в садовых товариществах — обычно не та проблема, на которую муниципалитеты торопятся в первую очередь потратить деньги.

В случае если комплексные кадастровые работы заказывает само СНТ, совсем уж бесплатными они не будут, но стоимость их резко снизится. По оценкам, вместо 10-15 тысяч рублей надо будет заплатить в среднем чуть больше тысячи. При этом все земельные споры внутри СНТ тоже будут решаться оптом — организуется согласительная комиссия.