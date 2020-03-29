Российские телеканалы объединились, чтобы удержать зрителей дома

Нет врагов более изощренных, чем каналы-конкуренты. Упомянуть в эфире другую кнопку? Никогда. Прошпионить, что там у заклятых «друзей» в прайм-тайм, чтоб скорректировать свою сетку, - да. Но это было в мирное время. Про «Водяное перемирие» в сказке про Маугли помните? Там во время засухи львы не бросались на косуль у водопоя. Только вместо засухи у нас коронавирус.

Телеканалы объединились ради зрителей, многие из которых решили, что нерабочая неделя, задача которой не допустить распространение инфекции — это каникулы со всеми вытекающими: шашлыки, посиделки… Эфирные телеканалы крупнейших российских медиахолдингов стали частью масштабной акции #оставайсядома. 17 федеральных телеканалов: Первый, «Россия 1», «Россия 24», «Культура,» НТВ, ТНТ, «Пятница!», ТВ-3, «Матч ТВ», Супер, ТНТ4, 2х2, СТС, Че, «Домашний», СТС Kids, СТС Love — записали совместный ролик, который размещают в эфире как межпрограммную заставку. В ролике призыв — оставаться дома.

Главные звезды каналов записали свои видеообращения на телефон из дома. Беспрецедентность происходящего в том, что каждый призывает смотреть программу не на своем канале, а на каком-то другом — главное, чтобы зритель остался дома7

В акции приняли участие Дмитрий Борисов (Первый), Вадим Такменев (НТВ), Дмитрий Губерниев (Матч ТВ), Регина Тодоренко («Пятница!») Илья Соболев (ТНТ 4), Гарик Харламов (ТНТ), Птаха (ТВ-3), Подозрительная сова (2х2), Мила Сивацкая («Супер»)

Сергей Светлаков (СТС), Петр Рыков («Домашний»), Макс Голополосов («Че!»), Лиза Арзамасова (СТС Love), Коржик, Компот и Карамелька (СТС Kids), Юрий Стоянов («Россия 1»), Михаил Зеленский («Культура»), Дмитрий Щугорев («Россия 24»).

Так, Юрий Стоянов с «России 1» призывает смотреть Comedy на ТНТ, Дмитрий Борисов (Первый) - «3 кота» на СТС Kids, Гарик Харламов (ТНТ) агитирует за сериал «Женский доктор» на «Домашнем».

«КП» присоединяется к коллегам: друзья, оставайтесь дома!