Воин Красной армии, спаси!

В каждой воинской части есть свой уставник.

Он всегда отглажен. Делает замечания. Любит Россию, подтягиваться и дружески давать леща. С него срисованы плакаты «Воин, будь бдителен в увольнении!» и «Правила разборки-сборки АКМ».

Похож на Алешу Поповича из первой серии мультфильма про богатырей и Шварценеггера с бревном в зачине фильма «Коммандос». Когда чешет репу - звук сильный.

В «Патриоте» Алешу зовут Саня Кучин, он отслужил в спецназе и вернулся в Россию, более всего похожую на бракованную Америку будущего из фильма «Назад в будущее-2». В центре блестящий храм порока и разврата (называется Москва), куда все стремятся, но фейсконтроль на входе отбраковывает недостаточно порочных и развратных. Тогда не прошедшая кастинг Россия начинает тренировать порок и разврат на местах путем покражи канализационных люков - что выглядит провинциальным чмошеством как для сил зла, так и для Саши-Алеши, пророка славянского совершенства.

Столкновение двух диких сказок даже пересказать нелегко, но попробовать стоит. Значит, так: вернулся Алеша Попович с половецкой войны и нашел Россию в расстройстве. Аленушка его звалась теперь Лена Сыса (от фамилии Сысарина), снималась в Инстаграме под именем Лена Монро, хотела секса и денег и совершенно не собиралась быть Еленой Попович. С целью осмысления ситуации Алеша поотжимался на кулаках, но не помогло. Вокруг были одни дебилоиды (брат Валера, охранник, друзья Гера и Стас, кретины), которые хотели без труда рыбку из пруда - но не было уже ни пруда, ни труда, одни рыбки, которые дебилоидам не давались, а хотели в Москву. С горя дебилоиды плодили других дебилоидов с подозрительно короткими стрижками, готовых ходить к Алеше на секцию дзюдо с весьма подозрительными целями. «Не может прекрасная Россия будущего состоять из одних ментов и уголовников!» - сердился Алеша-Саша - но рядом не нашлось вещего кудесника-марксиста (в сказках таких никогда не бывает), который бы объяснил, что страны без производства только и делятся на ментов и уголовников, потому что больше там делать нечего. А производства перетянули к себе идолища поганые в момент русской слабости и размягчения мозга, которое еще не прошло. А чтобы построить свое, надо сначала дестабилизировать чужое, что Алеше не по уму, вся надежда на коронавирус. Но это уже высшая математика современного мира, которую не постичь отжиманиями на кулаках, а проще в стране ментов и уголовников развить побочную ветвь шоу-бизнеса (туда же и рыбки Сысы подтянутся), чтоб из всей канители сделать успешную комедию «Патриот», которая дел не решит, но повеселит до чертиков. Для этого нужно соблюсти три условия: знакомые типажи (кто ж не встречал Валеру-охранника и Стаса-кретина?), народная речь (продавщица на горсть мелочи: «Я что, свинья-копилка?») и чтоб один из авторов непременно носил фамилию Зайцев.

Сегодня киноиндустрия захвачена Зайцевыми, и это внушает здоровые ожидания. Игорь Зайцев делал русоцентричные сериалы «Чкалов», «Есенин», «Тобол» и зачем-то «Бендер». Андрей Зайцев совершил прорыв в тинейджерском кино картиной «14+», если у 14+ высшая похвала - слово «прикольно», то это было в натуре прикольно. В списке продюсеров и сценаристов «Патриота» первую строчку занимает Антон Зайцев, и это заявка на длинный успех. В старину говорили: «Дураков много, а зайцев мало», - и все дураки ржали, думая, что это не про них, что они-то как раз зайцы. Теперь дураки никуда не делись, но Зайцевых стало много, и сегмент развлечений у нас в норме, а это уже полдела.

Восток отличается от Запада страстью к процессу, а не результату. Сегодняшний переток смыслов в затяжные сериалы более всего свидетельствует о нашем стратегическом повороте в Азию. На титрах каждой серии патриот Саша бежит по лесу в камуфляже - за убегающей Леной Сысой и убегающей Россией будущего. Он будет бежать, пока есть завод и юмор у сценаристов.

Он Заяц-Энерджайзер. Они тоже. И Сыса. И убегающая благословенная Россия.

Это навсегда.

«Патриот» 2020.

Реж. Николай Бурлак

(канал ТНТ, по будням).