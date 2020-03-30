Венчаем юные сердца лихих паромщиц

И вновь хочется стоя аплодировать авторам сериалов на канале «Россия», готовым ежедневно доказывать безосновательность предъявляемых им претензий. Ну кто там опять кричит, что в мыльных операх уважаемого телеканала фигурируют сплошь доярки и медсестры? Нет, нет и еще раз нет! Новый сериал «Паромщица» отправляет скептиков в нокаут одним своим названием. Да-да, представьте себе, главная героиня фильма Надя управляет самым настоящим паромом. Конечно, получилось это во многом случайно, и училась Надежда совсем не на паромщицу, а на биолога и не где-нибудь, а в Москве. Но, влюбленная в родной Излучинск, Надя после учебы возвращается в город детства и начинает работать у своего отца, отвечающего за местный заповедник. И, как водится, оказывается в водовороте криминальных событий, локомотивом которых выступает конфликтующий с отцом девушки паромщик Харитоныч. А затем Харитоныч гибнет, в его смерти каким-то невероятным образом обвиняют Надю и отправляют ее в места не столь отдаленные, где профессия биолога не очень-то востребована. Поэтому, выйдя на свободу, Надежда устраивается на тот самый паром покойного Харитоныча. Девушке необходимо понять, что же произошло много лет назад, а заодно попробовать восстановить отношения с сыном, который о маме уже и думать забыл.

Сей душераздирающий сюжет перенесен на экран усилиями режиссера Максима Демченко, считающего, что «это история про настоящие чувства»: «Через плавание к берегу своего счастья героиня найдет любовь...»

Искать любовь страстная паромщица в исполнении Глафиры Тархановой будет в компании Александра Ратникова, Вадима Андреева, Ирины Чериченко, Владимира Стержакова, Александра Пашутина и других уважаемых актеров.

«Паромщица». Понедельник - четверг, 21.00.

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

Служили три товарища

Тем, кого не берут за душу страдания симпатичных паромщиц, может показаться куда более интересным свежий боевик, который стартует, разумеется, в эфире НТВ. Сериал «Три капитана» поведает о непростых отношениях бывших военных, трое из которых (те самые три капитана) живут честной мирной жизнью, а вот четвертый подался в террористы. Переметнувшийся на темную сторону вояка намерен отомстить капитанской тройке за смерть своей жены, в которой его экс-сослуживцы якобы виновны...

Главные роли в фильме исполнили Максим Щеголев, Иван Кокорин, Глеб Гервассиев и Николай Козак.

«Три капитана».

С 30 марта, будни, 21.00.