2020-03-30T12:18:35+03:00
Наука

Ванга, Нострадамус и даже Стивен Хокинг грозили человечеству чем-то вроде коронавируса

Пророки нас предупреждали, но не предупредили
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Многое из того, что приписывают Ванге, она не говорила. Концом света не пугала.Многое из того, что приписывают Ванге, она не говорила. Концом света не пугала.
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Давние предсказания: от слепой прорицательницы и средневекового алхимика

Могла ли Ванга - всемирно признанная прорицательница – хоть словом не помянуть бедствие, охватившее ныне человечество? Не могла. Иначе грош была бы ей цена.

Из записей, которые делали за бабушкой сподвижники, известно: еще в 70-е годы прошлого века она предрекала на конец первого десятилетия нынешнего века эпидемию некого нового вирусного заболевания, которое стремительно распространится по всем континентам и унесет множество жизней - до 100 миллионов, если верить «дополнениям» этого мрачного пророчества, которые стали появляться в последнее время.

Мало, кто знает: Ванга говорила, что эпидемия «нового вирусного заболевания» начнется в Африке. Китай вообще не поминала. Ошибалась. Но об этом предпочитают не вспоминать. Обращают внимание на другое: бабушка обещала, что на создание вакцины против нагрянувшей заразы потребуется целый год. А это почти 100-процентное «попадание». Медики такой срок и отводят – вместе с клиническими испытаниями, конечно.

Ванге приписывают и более впечатляющие высказывания, которые совсем уж прямо указывают на нынешнюю ситуацию. Например, такое: «Будет лютовать на планете ужасная хворь! Она придет к нам с Востока, но это затронет Европу» («Придет беда от желтых людей» в другом варианте). Ссылаются и на такие слова: «Люди будут падать без видимой причины и, на первый взгляд, здоровые». Однако сомнительно, что бабушка пророчествовала столь конкретно – не свойственно ей это было. Хотя по стилю похоже.

Эпидемии случаются регулярно. Поэтому любой на мек на грядущие инфекции можно считать пророчеством.

Эпидемии случаются регулярно. Поэтому любой на мек на грядущие инфекции можно считать пророчеством.

Дай бог, чтобы фейком не оказалось «главное пророчество Ванги о новом вирусном заболевании», в котором она якобы утверждала, что эпидемия пойдет на спад к середине весны. То есть, к середине апреля 2020 года. И о том, что «Россия справится».

А вот этот прогноз из числа опять же приписываемым Ванге «Скоро мир сойдет с ума и много народа погибнет» и этот «Апокалипсис наступит» лучше бы исходили не от нее – в целом заслуживающей доверия, а от неких бессовестных фальсификаторов.

И среди пророчеств Мишеля Нострадама, более известного нам под именем Нострадамус, можно найти, как минимум одно, которое будет более-менее соответствовать современной эпидемиологической ситуации в мире. Например, катрен 22 из Первой Центурии, дошедший до нас из средневековья, гласит: «Разруха и смерть оседлают науку, вся жизнь потеряет и ценность и смысл».

Впрочем, столь загадочная фраза сгодится и для многого другого.

В соцсетях считают сейчас актуальными и другие «ребусы» Нострадамуса. Сразу несколько: «Чума вокруг Кападильи, Сагонту угрожает еще и голод», «Очень большая чума придет к большому разлому, близкое спасение, но лекарство далеко», «Большая чума и война, голод и смерть будут видны далеко», «Монблан, Ним, Авиньон и Безье, Чума гром и град подле Марса: из Парижского моста, Лионской стены, Монпелье, после шести сотен и семи забил три пары».

Ключевое слово тут «чума». Энтузиасты уверяют, что Нострадамус использовал этот понятный ему термин для некой страшной болезни, которую он «видел» - а именно эпидемии коронавирусной инфекции, жестоко поразившей Италию и Испанию. Ведь речь в катренах идет именно об этих странах.

Возможно, пророк прозрел и сопутствующий «чуме» экономический кризис? Предрекаял что «Богатые люди в одночасье будут разорены, а мир будут ввергнут в смуту».

Самое свежее пророчество: от физика

Последние 10 лет своей жизни британский физик - профессор Стивен Хокинг (Professor Stephen Hawking), выступая перед той или иной аудиторией, обязательно высказывал какие-нибудь опасения по поводу будущего человечества. «Страхи Стивена Хокинга» - такое название дали им журналисты.

«Страхи» были изданы еще в позапрошлом году — вошли в книгу «Маленькие ответы на большие вопросы» (Brief Answers to the Big Questions ) - «Короткие ответы на серьезные вопросы» в другом переводе.

Профессор боялся многого: визита злых инопланетян, того, что Земля перегреется и станет непригодной для жизни, опасался искусственного интеллекта, который поработит людей. Его пугала перспектива появления роботов-солдат, лишенных каких-либо моральных колебаний.

Но более всего ученого страшило ядерное и, самое главное, биологическое оружие. Он предрекал появление генно-модифицированных вирусов. Ученого не успокаивали заверения коллег, мол, вся «биология» - под контролем. Он не сомневался, что однажды какая-нибудь невероятно заразная и неистребимая мелочь, созданная искусственно, вырвется из лаборатории и пойдет «косить» людей. Вплоть до последнего человека.

Хокинг - он точно пророк. Его вполне конкретные страхи оправдываются.

Хокинг - он точно пророк. Его вполне конкретные страхи оправдываются.

SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), он же 2019-nCoV (2019 novel coronavirus) в более раннем варианте, он же Wuhan coronavirus — не в этом ли новом штамме коронавирусов воплотился страх Стивена Хокинга? Вполне подходит, учитывая масштаб разразившийся эпидемии и число погибших.

Подозрения в искусственном происхождении зловредной мелочи, вызывающей невиданную ранее атипичную пневмонию, выглядят вполне обоснованными. Не смотря на многочисленные заверения весьма авторитетных вирусологов в том, что зараза появилась естественным путем – сама перекинулась на человека от летучих мышей в результате неких близких контактов на китайских продуктовых рынках.

Эпидемия стартовала с Уханя, где в 2018 году китайские власти открыли Институт вирусологии. Подобное совпадение не выглядит совсем уж случайным.

Известно, что с коронавирусами экспериментировали и американцы. Сами сообщали еще в 2015 году в журнале Nature о том, как скрестили вирус атипичной пневмонии с коронавирусом, позаимствованным у летучих мышей. Результат экспериментов вполне мог каким-то образом «утечь» - хотя бы в тот же Китай.

Нас предупреждали. Но мы ничего не поняли. Впрочем, понять-то было трудно. Люди, как всегда, задним числом осознают, насколько мудрыми бывают пророки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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