Ванга, Нострадамус и даже Стивен Хокинг грозили человечеству чем-то вроде коронавируса

Давние предсказания: от слепой прорицательницы и средневекового алхимика

Могла ли Ванга - всемирно признанная прорицательница – хоть словом не помянуть бедствие, охватившее ныне человечество? Не могла. Иначе грош была бы ей цена.

Из записей, которые делали за бабушкой сподвижники, известно: еще в 70-е годы прошлого века она предрекала на конец первого десятилетия нынешнего века эпидемию некого нового вирусного заболевания, которое стремительно распространится по всем континентам и унесет множество жизней - до 100 миллионов, если верить «дополнениям» этого мрачного пророчества, которые стали появляться в последнее время.

Мало, кто знает: Ванга говорила, что эпидемия «нового вирусного заболевания» начнется в Африке. Китай вообще не поминала. Ошибалась. Но об этом предпочитают не вспоминать. Обращают внимание на другое: бабушка обещала, что на создание вакцины против нагрянувшей заразы потребуется целый год. А это почти 100-процентное «попадание». Медики такой срок и отводят – вместе с клиническими испытаниями, конечно.

Ванге приписывают и более впечатляющие высказывания, которые совсем уж прямо указывают на нынешнюю ситуацию. Например, такое: «Будет лютовать на планете ужасная хворь! Она придет к нам с Востока, но это затронет Европу» («Придет беда от желтых людей» в другом варианте). Ссылаются и на такие слова: «Люди будут падать без видимой причины и, на первый взгляд, здоровые». Однако сомнительно, что бабушка пророчествовала столь конкретно – не свойственно ей это было. Хотя по стилю похоже.

Эпидемии случаются регулярно. Поэтому любой на мек на грядущие инфекции можно считать пророчеством.

Дай бог, чтобы фейком не оказалось «главное пророчество Ванги о новом вирусном заболевании», в котором она якобы утверждала, что эпидемия пойдет на спад к середине весны. То есть, к середине апреля 2020 года. И о том, что «Россия справится».

А вот этот прогноз из числа опять же приписываемым Ванге «Скоро мир сойдет с ума и много народа погибнет» и этот «Апокалипсис наступит» лучше бы исходили не от нее – в целом заслуживающей доверия, а от неких бессовестных фальсификаторов.

И среди пророчеств Мишеля Нострадама, более известного нам под именем Нострадамус, можно найти, как минимум одно, которое будет более-менее соответствовать современной эпидемиологической ситуации в мире. Например, катрен 22 из Первой Центурии, дошедший до нас из средневековья, гласит: «Разруха и смерть оседлают науку, вся жизнь потеряет и ценность и смысл».

Впрочем, столь загадочная фраза сгодится и для многого другого.

В соцсетях считают сейчас актуальными и другие «ребусы» Нострадамуса. Сразу несколько: «Чума вокруг Кападильи, Сагонту угрожает еще и голод», «Очень большая чума придет к большому разлому, близкое спасение, но лекарство далеко», «Большая чума и война, голод и смерть будут видны далеко», «Монблан, Ним, Авиньон и Безье, Чума гром и град подле Марса: из Парижского моста, Лионской стены, Монпелье, после шести сотен и семи забил три пары».

Ключевое слово тут «чума». Энтузиасты уверяют, что Нострадамус использовал этот понятный ему термин для некой страшной болезни, которую он «видел» - а именно эпидемии коронавирусной инфекции, жестоко поразившей Италию и Испанию. Ведь речь в катренах идет именно об этих странах.

Возможно, пророк прозрел и сопутствующий «чуме» экономический кризис? Предрекаял что «Богатые люди в одночасье будут разорены, а мир будут ввергнут в смуту».

Самое свежее пророчество: от физика

Последние 10 лет своей жизни британский физик - профессор Стивен Хокинг (Professor Stephen Hawking), выступая перед той или иной аудиторией, обязательно высказывал какие-нибудь опасения по поводу будущего человечества. «Страхи Стивена Хокинга» - такое название дали им журналисты.

«Страхи» были изданы еще в позапрошлом году — вошли в книгу «Маленькие ответы на большие вопросы» (Brief Answers to the Big Questions ) - «Короткие ответы на серьезные вопросы» в другом переводе.

Профессор боялся многого: визита злых инопланетян, того, что Земля перегреется и станет непригодной для жизни, опасался искусственного интеллекта, который поработит людей. Его пугала перспектива появления роботов-солдат, лишенных каких-либо моральных колебаний.

Но более всего ученого страшило ядерное и, самое главное, биологическое оружие. Он предрекал появление генно-модифицированных вирусов. Ученого не успокаивали заверения коллег, мол, вся «биология» - под контролем. Он не сомневался, что однажды какая-нибудь невероятно заразная и неистребимая мелочь, созданная искусственно, вырвется из лаборатории и пойдет «косить» людей. Вплоть до последнего человека.

Хокинг - он точно пророк. Его вполне конкретные страхи оправдываются.

SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), он же 2019-nCoV (2019 novel coronavirus) в более раннем варианте, он же Wuhan coronavirus — не в этом ли новом штамме коронавирусов воплотился страх Стивена Хокинга? Вполне подходит, учитывая масштаб разразившийся эпидемии и число погибших.

Подозрения в искусственном происхождении зловредной мелочи, вызывающей невиданную ранее атипичную пневмонию, выглядят вполне обоснованными. Не смотря на многочисленные заверения весьма авторитетных вирусологов в том, что зараза появилась естественным путем – сама перекинулась на человека от летучих мышей в результате неких близких контактов на китайских продуктовых рынках.

Эпидемия стартовала с Уханя, где в 2018 году китайские власти открыли Институт вирусологии. Подобное совпадение не выглядит совсем уж случайным.

Известно, что с коронавирусами экспериментировали и американцы. Сами сообщали еще в 2015 году в журнале Nature о том, как скрестили вирус атипичной пневмонии с коронавирусом, позаимствованным у летучих мышей. Результат экспериментов вполне мог каким-то образом «утечь» - хотя бы в тот же Китай.

Нас предупреждали. Но мы ничего не поняли. Впрочем, понять-то было трудно. Люди, как всегда, задним числом осознают, насколько мудрыми бывают пророки.