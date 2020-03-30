2020-03-30T17:09:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Владимир Соловьев: Режим спасения страны очень точный, хотя и мягкий. Все работает, как часы. И не надо этому мешать

Известный телеведущий - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Александр ГАМОВ@gamov1
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Владимир Соловьев.Владимир Соловьев.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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- Владимир, как вы оцениваете ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса?

- Меры - очень точные, очень своевременные, очень выверенные.

То есть, очевидно, что, в отличие от многих других стран, мы действуем на опережение, и я не припомню, чтобы наша власть всех уровней работала столь эффективно.

При этом видно, цитирую Путина после посещения больницы в Коммунарке, что у вас «все работает, как хорошие часики».

Владимир Соловьев: «Режим спасения страны очень точный, хотя и мягкий. Все работает, как часы. И не надо этому мешать»

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То есть, действительно, видно, что команда действует слаженно. И не удивительна синхронизация деятельности Собянина, мэра Москвы, и Воробьева, губернатора Московской области, деятельности всех штабов по противодействию инфекции. Безупречная работа, на мой взгляд, президиума правительства, очень точные действия комиссии, которую возглавляет Мишустин, Собянина и его комиссии, которая идет по всем губерниям.

Так что - отслеживаю в ежесекундном, практически, режиме, потому как очевидно, что сейчас это - самые важные вопросы и самые важные информационные поводы.

И держу пальцы скрещенными, боюсь сглазить...

- И я тоже.

- Но пока, сами видите, меры принимаются вовремя и очень мягко, чтобы у людей была возможность постепенно перейти в этот разумный режим спасения. Спасения себя, спасения страны, если угодно, от этой болезни.

При этом, еще раз напомню, – это не оспа, не чума, но, тем не менее, это болезнь, у нее летальность существует и она не такая страшная, как у ее родственников, типа атипичной пневмонии.

И все же, она очень тяжела для людей 65+. Надо позаботиться друг о друге и принимать те меры, которые настоятельно рекомендуют и вводят правительство и региональные власти.

- В своих передачах вы практически на равных с докторами общаетесь...

- Ну, я просто готовлюсь к каждому эфиру. И, так как много лет дружу с доктором Александром Леонидовичем Мясниковым, а у меня неплохая память, то я и его слушаю, и читаю - он мне пересылает очень много материалов.

То есть, в день несколько часов я просто изучаю все, что выходит в специализированных изданиях по коронавирусу и по методам борьбы с ним.

И мы, конечно, хорошо понимаем, что вопрос - в стадии изучения, поэтому постоянно происходит обновление знаний.

Хотя - надо отметить, что профессионалы и так этим занимаются на каждодневной, рутинной базе, вне зависимости от того, есть пандемия коронавируса или нет. Они в рамках своей профессии постоянно обновляют свои знания.

- Вы лично отказались от утренних пробежек?

- Я не отказывался от утренних пробежек до последнего времени, но сохранял социальную дистанцию. А с сегодняшнего дня придется перейти на беговую дорожку.

- Насколько, на ваш взгляд, готова сегодня наша медицина, наши доктора к борьбе с коронавирусом?

- Про докторов хочу сказать, что это люди, к которым у нас всегда было очень много претензий. Когда все было хорошо, мы этак через губу говорили о них.

Вспомните, сколько было «вирусных роликов», когда врач себя повел не так, а вот - врач такой, а вот – сякой.

А сейчас наступило такое время Ч и стало ясно, кто чего стоит. И стало ясно, кто - настоящие врачи: это те люди, которые борются за жизни пациентов день и ночь, не возвращаясь домой.

Но есть и те, которые притворяются врачами, создавая разнообразные альянсы, и на вопросы «а где ж ты работаешь, какой же ты врач, кого ты спасаешь?» ответов нет.

Эти вторые занимаются всего лишь самопиаром. Поэтому для настоящих врачей в наших сердцах – любовь и уважение. А для сами понимаете, кого– презрение.

Есть настоящие врачи – для них свята клятва Гиппократа, а для кого-то - клятва советского врача. А есть – так, случайно нашедшие белые халаты.

Настоящим врачам необходимо оказывать максимальную любовь и уважение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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