Бесплатные антивирусные препараты в Москве для врачей и специалистов: как и где можно будет получить

C 30 марта в Москве действуют новые дополнительные ограничения для борьбы в коронавирусом. Указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Теперь все москвичи независимо от возраста обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, в общественных местах - социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция).

Еще одна мера - для людей с легкой формой течения COVID-2019 будут бесплатно выдавать антивирусные препараты по назначению врачей. Это коснется не только обычных больных, но и тех, кто борется сегодня с опасной инфекцией.

В мэрии Москвы рассказали, как и где можно будет получить бесплатные антивирусные препараты в Москве для врачей и специалистов.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПРЕПАРАТЫ

Департамент здравоохранения Москвы в ближайшее выпустит полный список бесплатных антивирусных препаратов. Их бесплатно смогут получать в аптеках те, у кого официально подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. Среди них будут медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции. Им препараты будут выдавать для профилактики.

Информация об этом будет дополнительно опубликована на сайте Департамента здравоохранения. Личные сообщения также получат все, кто нуждается в таких лекарствах. Доставкой бесплатных лекарств займутся также экипажи скорой помощи, сотрудники поликлиник или волонтеры.

Обычно тем, кто лечится дома с легкой формой коронавируса назначают лекарства лопинавир и ритонавир, обильное питье, симптоматическую терапию, например, жаропонижающие, парацетамол.

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