2020-03-30T18:11:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Бесплатные антивирусные препараты в Москве для врачей и специалистов: как и где можно будет получить

Объясняем, как и где можно будет получить бесплатные антивирусные препараты в Москве для врачей и специалистов
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Доставкой бесплатных лекарств займутся экипажи скорой помощи, сотрудники поликлиник или волонтерыДоставкой бесплатных лекарств займутся экипажи скорой помощи, сотрудники поликлиник или волонтерыФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

C 30 марта в Москве действуют новые дополнительные ограничения для борьбы в коронавирусом. Указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Теперь все москвичи независимо от возраста обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, в общественных местах - социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция).

Еще одна мера - для людей с легкой формой течения COVID-2019 будут бесплатно выдавать антивирусные препараты по назначению врачей. Это коснется не только обычных больных, но и тех, кто борется сегодня с опасной инфекцией.

В мэрии Москвы рассказали, как и где можно будет получить бесплатные антивирусные препараты в Москве для врачей и специалистов.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПРЕПАРАТЫ

Департамент здравоохранения Москвы в ближайшее выпустит полный список бесплатных антивирусных препаратов. Их бесплатно смогут получать в аптеках те, у кого официально подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. Среди них будут медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции. Им препараты будут выдавать для профилактики.

Информация об этом будет дополнительно опубликована на сайте Департамента здравоохранения. Личные сообщения также получат все, кто нуждается в таких лекарствах. Доставкой бесплатных лекарств займутся также экипажи скорой помощи, сотрудники поликлиник или волонтеры.

Обычно тем, кто лечится дома с легкой формой коронавируса назначают лекарства лопинавир и ритонавир, обильное питье, симптоматическую терапию, например, жаропонижающие, парацетамол.

ПО ТЕМЕ

Получение медицинской помощи в Москве для людей с легкой формой течения COVID-2019: как оформляется и как получить

Рассказываем, как оформляется получение медицинской помощи в Москве для людей с легкой формой течения COVID-2019 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт РАН: Для победы над коронавирусом надо изолировать 75 процентов населения
Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда", как не заразиться и почему одни люди могу быть заразнее других
Новости 24
В СИЗО отменены посылки для заключенных в связи с пандемией коронавируса
Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля
Генерал-полковник Степашин: Россиян могли бы привести к порядку жесткие меры, хотя я не сторонники комендантского часа
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Банк России приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
В Москве режим самоизоляции будет действовать до 3 апреля включительно
Коронавирус в Грузии: в стране объявили карантин и комендантский час
Губернатор Ульяновской области подписал указ о самоизоляции
«Яндекс» разработал индекс самоизоляции
В Вологодской области вводится режим полной самоизоляции
Володин: Карантин обязан соблюдать каждый - от рабочего до министра
Иван Белозерцев: «Карантин - это не каникулы»
В первый день самоизоляции в Москве исчезли пробки
В Подмосковье еще четыре пациента вылечились от коронавируса
Госдума 31 марта рассмотрит законопроекты о поддержке граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса
Путин: Нам удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе
Путин поручил предусмотреть гибкий график работы для сотрудников на непрерывных производствах
Путин сообщил, что уже создан необходимый запас товаров жизненной необходимости