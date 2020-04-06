Врач футбольного клуба покончил с жизнью из-за коронавируса

Вся футбольная Франция в шоке. Зараженный коронавирусом врач известного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес покончил с жизнью. Перед тем как совершить самоубийство 60-лений доктор оставил записку, в которой объясняет свое решение, ссылаясь на заражение COVID-19. Но власти города отказываются публиковать послание.

Бернар Гонсалес 20 лет работал в футболе. Его знают многие игроки. Лидер московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк в свое время играл пару лет в «Реймсе», знал докора и оказался потрясен известием. «Я очень опечален... Мои соболезнования его семье и близким. Красивый человек, которого я очень ценю, всегда улыбчивый, щедрый и заботливый. Покойся с миром», - написал Крыховяк.

В клубе и в мэрии города не могут объяснить, как так получилось, что уважаемый врач решил пойти на такой шаг. Известно, что доктор и его жена были заражены коронавирусом, и в последние дни находились в карантине. «Он является побочной жертвой Covid-19, потому что он был обнаружен положительным и был в его две недели. Я знаю, что он оставил записку, чтобы объяснить свой жест. Но я не расскажу о ее содержании», - рассказал мэр Реймса Арно Робине.

Президент футбольного клуба Жан-Пьер Кайо тоже не находит слов. Погибший доктор был его личным врачом. «Я ошеломлен, - заявил глава «Реймса». - Эта пандемия поразила Стад-де-Реймс в сердце».

Футбольный клуб «Реймс» играет в чемпионате Франции. И как все спортивные турниры французская Лига 1 стоит на паузе. Планируется, что футбольные чемпионаты в Европе возобновятся не ранее начала или середины июня.