Инструкция по выживанию малого бизнеса

В пятницу, 3 апреля, в Москве прошла онлайн-конференция «Бизнес: инструкция по выживанию», организованная Фондом Росконгресс совместно с компанией EY. Главной темой мероприятия, которое транслировалось на YouTube-канале «Росконгресс-ТВ» и в официальном аккаунте Фонда в Facebook, стали меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях экстренных карантинных мер.

«Тема поддержки бизнеса всегда являлась одной из ключевых в нашей повестке. Сегодня как никогда важно доводить до предпринимателей максимально полную и достоверную информацию о доступных инструментах поддержки и механизмах преодоления кризиса. Особенно в этом нуждаются наиболее уязвимые представители делового сообщества, к которым относятся предприятия малого и среднего бизнеса», – отметил директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Участники дискуссии – известные практики в области правового и налогового консультирования – ответили на самые насущные вопросы, волнующие предпринимателей в текущих условиях.

Партнер, руководитель отдела корпоративного налогообложения в странах СНГ компании EY Дмитрий Бабинер разъяснил, какие именно компании могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. К ним относятся организации, работающие в наиболее пострадавших отраслях экономики (авиа- и автоперевозки, организация досуга и развлечений, общественное питание, гостиничный бизнес и т. п.) и включенные в реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 года. В своем выступлении Дмитрий Бабинер также затронул некоторые законодательные тонкости. Например, из реестра могут исключаться только те компании, которые 3 года подряд не соответствуют критериям МСП (выручка до 2 млрд рублей, штат меньше 250 сотрудников).

Среди главных мер поддержки – снижение с 1 апреля 2020 года страховых взносов для МСП с 30% до 15% в части, превышающей МРОТ, а также продление срока уплаты налогов. Тема налоговых преференций была подробно рассмотрена в докладах партнера, руководителя группы подготовки налоговой и бухгалтерской отчетности Юлии Тимониной и партнера, руководителя группы оказания услуг в области налоговой политики и разрешения налоговых споров в СНГ компании EY Алексея Нестеренко.

Выступление старшего менеджера департамента консультирования по управлению персоналом Ирины Новиковой было посвящено вопросам, связанным с взаимоотношениями работодателей и сотрудников в нерабочий период, введенный в России до 30 апреля. Как выяснилось, 90% компаний, чьи сотрудники могут работать удаленно, уже организовали этот процесс. Многие люди, которых нельзя перевести в дистанционный режим, продолжают посещать работу. Согласно опросу, об этом заявили 50% компаний, выведенных из-под Указа Президента от 25 марта 2020 года «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», и 25%, попавших под действие указа.

В онлайн-конференции также приняли участие директор группы оказания услуг в области налогообложения частных клиентов Анна Савон и директор группы таможенного регулирования и внешней торговли компании EY Антон Шишкин. Они рассказали об изменениях в части налогообложения доходов физических лиц по вкладам и операциям с долговыми ценными бумагами и о мерах регулирования международной торговли.

Модерировал конференцию руководитель службы экономических новостей канала «Россия 24» Алексей Бобровский.

Запись трансляции доступна на YouTube-канале «Росконгресс-ТВ». Желающие задать вопросы экспертам могут сделать это в комментариях.